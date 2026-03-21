国交省の「新ルール」適用で復活！

日産は2026年3月17日、アメリカで生産している大型SUV「ムラーノ」を日本市場へ導入すると発表しました。国内では12年ぶりの車名復活となります。

【ずいぶん変わったな…】これが現在の「ムラーノ」の姿です（写真で見る）

大型SUVのムラーノは、2002年にアメリカで初代モデルがデビューし、先進的でスタイリッシュなデザインから人気を博しました。当初は北米専売の予定でしたが、各国から大きな反響を集めたことで世界展開が決定。日本にも2003（平成15）年の「東京モーターショー」への参考出品を経て、翌2004（平成16）年より販売が開始されました。

この時期、日産はカルロス・ゴーン社長（当時）体制下で経営再建に取り組んでおり、初代ムラーノの日本導入もゴーン氏の“鶴の一声”で決まったといわれています。保守的な旧来の日産車とは一線を画した初代ムラーノは、人々に日産の復活を印象づけましたが、2008（平成20）年発売の2代目モデル以降、日本での人気は徐々に低下。2015（平成27）年に国内での販売を終了しました。

一方、海外市場においてはムラーノの販売は依然として好調でした。日本での販売終了直前の2014年末には、海外専売となる3代目ムラーノがデビュー。正規導入はなかったものの、2019（令和元）年には元レーシングドライバーの星野一義氏が率いるインパル（東京都世田谷区）を通じて輸入が行われました。

そして2024年に登場したのが、今回2度目の日本導入が決まった現行の4代目ムラーノです。4代目ムラーノ（北米仕様）のボディ寸法は、全長192.9インチ（約4900mm）×全幅78インチ（同1981mm）×全高67.9インチ（同1725mm）、ホイールベース111.2インチ（同2824mm）。外観では2段タイプのフロントグリルやヘッドライトのほか、21インチの大径ホイールが目を引きます。

なお現在、ムラーノは北米日産のスマーナ工場（テネシー州）で生産されています。日産によると、新型ムラーノは国土交通省が2026（令和8）年2月に新設した、米国製乗用車の認定制度を活用して導入する計画。発売時期は2027年初頭ごろとなる見込みです。

日産のイヴァン エスピノーサCEOは発表に際し、「『ムラーノ』の導入により、日本市場における商品ラインナップをより一層拡充し、日本のお客さまの幅広いニーズにお応えしていきます」とコメントしています。