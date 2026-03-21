解散から30年！プリンセス プリンセス解散公演を収録したライブフィルム『The Last Live』の上映イベントが決定
プリンセス プリンセスの解散から30年の節目となる5月31日、全国24都市30館の映画館にて、ライブフィルム『The Last Live』が上映される。
■『解散から30周年記念 -tvkスペシャル-』の上映も決定
1996年に開催された全国47都道府県を巡るツアー『PRINCESS PRINCESS PANIC TOUR ’96 解散を遊ぼう』は、全50公演で約16万人を動員。『The Last Live』は、その最終公演の地であり、バンドの解散ライブとなった東京・日本武道館公演の模様（1996年5月31日の千秋楽）を、全35曲175分にわたり完全収録した映像作品。今回の上映では、劇場版5.1chデジタルリマスターとしてよみがえる。
また、プリンセス プリンセスのデビュー記念日である5月21日には、同じく全国24都市30館にて、ライブフィルム『解散から30周年記念 -tvkスペシャル-』（劇場版5.1chデジタル・リマスター）の上映も実施。そのアフターパーティーとして、5月31日に『The Last Live』を全国の映画館で同時鑑賞するイベント『PANIC TOUR ’26 プリプリで遊ぼう！』が開催される。
「Diamonds＜ダイアモンド＞」の大ヒットで国民的バンドとなったプリンセス プリンセスは、ミリオンセラーアルバムを連発し、トップガールズバンドとして一時代を築いた。1996年、惜しまれつつ迎えた解散。その有終の美を飾った伝説のコンサートが、30年の時を経てスクリーンに蘇る。
本作は、1996年に収録されたマスター映像をもとに、2023年に最新技術でアップコンバートしHD化。音声もリマスタリングを施し、劇場版5.1chサウンドとしてマルチチャンネル化されている。より鮮やかでクリアな映像と、臨場感あふれる音響により、映画館がまるでライブ会場のような空間へと変貌。観る者を、あの日の熱狂へと誘う。
さらに、本上映は拍手や歓声が可能な“応援上映”形式で実施。グッズを手に、思い思いのスタイルで楽しめるのも大きな魅力だ。なお、新宿での上映では登壇イベントも予定されており、詳細は後日発表される。
また、2026年劇場版トレイラーが、前身バンド・赤坂小町のデビュー日にあたる3月21日に公式YouTubeにて公開された。上映チケットは、同じく3月21日より先行受付がスターとした。
■【動画】プリンセス プリンセス ライブ・フィルム『The Last Live』“PANIC TOUR ’26プリプリで遊ぼう！”劇場版トレイラー
■【画像】映画の場面写真
■【画像】プリンセス プリンセスのアーティスト写真
■【画像】『The Last Live』のジャケット写真
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