グルメが魅力的だと思う「三重県の道の駅」ランキング！ 2位「飯高駅」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、柔らかな春風に誘われて、旬の味覚を求める旅に出かけたくなる季節です。地域の個性が光るご当地グルメや限定スイーツは、心もおなかも満たしてくれる特別な体験を与えてくれます。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「三重県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「日本最高のブランド牛を食べたいから」（40代男性／神奈川県）、「松阪牛や地元野菜を使った郷土料理が楽しめる。山間の自然に囲まれた落ち着いた雰囲気も魅力」（20代男性／福井県）、「松阪牛丼や蓮ダムカレーなど、地元食材を使った名物が豊富。温泉併設で滞在型の楽しみ方もできる」（40代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
回答者からは「海の幸を堪能できそうだからです」（30代女性／神奈川県）、「海沿いの道の駅で、新鮮な魚介類が豊富で、伊勢海老、アワビ、牡蠣などの海鮮丼や浜焼きが楽しめ、地元加工品のお土産も充実しているから」（60代女性／愛知県）、「新鮮な海の幸や地元の特産品を使ったグルメが豊富で、観光客でも手軽に味わえるため魅力的だと思ったからです。また、伊勢海老や牡蠣などの名物をその場で楽しめる点も魅力で、食事目的で訪れる価値が高いと思います」（10代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「三重県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：飯高駅（松阪市）／41票温泉施設も併設された「飯高駅」は、松阪牛を使った豪華なグルメが味わえることで有名です。松阪牛の丼物や定食、ハンバーグなどが人気。山あいの落ち着いた雰囲気の中でぜいたくなひとときを過ごせます。温泉と絶品肉料理をセットで楽しめるのも人気の秘訣です。
回答者からは「日本最高のブランド牛を食べたいから」（40代男性／神奈川県）、「松阪牛や地元野菜を使った郷土料理が楽しめる。山間の自然に囲まれた落ち着いた雰囲気も魅力」（20代男性／福井県）、「松阪牛丼や蓮ダムカレーなど、地元食材を使った名物が豊富。温泉併設で滞在型の楽しみ方もできる」（40代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
1位：伊勢志摩（志摩市）／49票主要観光地へのアクセスがよく、伊勢志摩観光の拠点として高い人気を誇る道の駅です。併設のレストランでは、地元の鮮魚を盛り付けた「海鮮丼」や、郷土料理「伊勢うどん」などを提供。物産館では志摩特産の真珠製品や農水産物も豊富にそろっており、地域の食と文化を一度に堪能できるスポットとして1位に輝きました。
回答者からは「海の幸を堪能できそうだからです」（30代女性／神奈川県）、「海沿いの道の駅で、新鮮な魚介類が豊富で、伊勢海老、アワビ、牡蠣などの海鮮丼や浜焼きが楽しめ、地元加工品のお土産も充実しているから」（60代女性／愛知県）、「新鮮な海の幸や地元の特産品を使ったグルメが豊富で、観光客でも手軽に味わえるため魅力的だと思ったからです。また、伊勢海老や牡蠣などの名物をその場で楽しめる点も魅力で、食事目的で訪れる価値が高いと思います」（10代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)