【すたみな太郎】厚切りカルビ・ハラミ・ロースが食べ放題! 厚切り焼肉フェア開催
江戸一が運営するバイキングレストラン「すたみな太郎」は3月20日から、各種焼肉を厚切りカットで提供する「すたみな厚切り焼肉フェア〜びっくり編〜」を開催した。
すたみな厚切り焼肉フェア〜びっくり編〜
同フェアでは、厚切りサムギョプサルに代わり往年の人気メニュー「厚切りびっくりハラミ」が土日祝のランチとディナー限定で復活する。他にもディナー限定の「厚切り上カルビ」「厚切り中落ちカルビ」「厚切りハラミ〜店内手切り〜」など、店内手切りにこだわった食べ応え抜群のメニューを提供する。
復活！「厚切りびっくりハラミ」（土日祝ランチ＆ディナー限定限定）
厚切りハラミ〜店内手切り〜（ディナー限定）
同時に、4月5日までロッテ「コアラのマーチ」とのコラボレーション企画も実施。店内のスイーツやアイスに「コアラのマーチ」をトッピングして楽しめるほか、指定のハッシュタグを付けてInstagramに投稿すると、抽選でグッズが当たるプレゼントキャンペーンも展開する。
「コアラのマーチ」をトッピング（イメージ）
なお、厚切り焼肉フェアは一部店舗やPREMIUM BUFFET等の特定業態は対象外となる。
すたみな厚切り焼肉フェア〜びっくり編〜
同フェアでは、厚切りサムギョプサルに代わり往年の人気メニュー「厚切りびっくりハラミ」が土日祝のランチとディナー限定で復活する。他にもディナー限定の「厚切り上カルビ」「厚切り中落ちカルビ」「厚切りハラミ〜店内手切り〜」など、店内手切りにこだわった食べ応え抜群のメニューを提供する。
厚切りハラミ〜店内手切り〜（ディナー限定）
同時に、4月5日までロッテ「コアラのマーチ」とのコラボレーション企画も実施。店内のスイーツやアイスに「コアラのマーチ」をトッピングして楽しめるほか、指定のハッシュタグを付けてInstagramに投稿すると、抽選でグッズが当たるプレゼントキャンペーンも展開する。
「コアラのマーチ」をトッピング（イメージ）
なお、厚切り焼肉フェアは一部店舗やPREMIUM BUFFET等の特定業態は対象外となる。