福岡vsG大阪 スタメン発表
[3.21 J1百年構想リーグ WEST第8節](ベススタ)
※14:30開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 15 辻岡佑真
DF 16 岡哲平
DF 37 田代雅也
MF 6 重見柾斗
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 29 前嶋洋太
MF 33 山脇樺織
MF 55 前田快
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 41 藤田和輝
DF 47 橋本悠
DF 56 坂井悠飛
MF 8 奥野耕平
MF 25 北島祐二
FW 7 碓井聖生
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 22 藤本一輝
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 3 半田陸
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 21 初瀬亮
MF 11 イッサム・ジェバリ
MF 13 安部柊斗
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 97 ウェルトン
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 15 岸本武流
DF 19 池谷銀姿郎
MF 10 倉田秋
MF 27 美藤倫
MF 38 名和田我空
FW 8 食野亮太郎
FW 40 唐山翔自
FW 42 南野遥海
監督
イェンス・ヴィッシング
※14:30開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 15 辻岡佑真
DF 16 岡哲平
DF 37 田代雅也
MF 6 重見柾斗
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 29 前嶋洋太
MF 33 山脇樺織
MF 55 前田快
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 41 藤田和輝
DF 47 橋本悠
DF 56 坂井悠飛
MF 8 奥野耕平
FW 7 碓井聖生
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 22 藤本一輝
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 3 半田陸
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 21 初瀬亮
MF 11 イッサム・ジェバリ
MF 13 安部柊斗
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 97 ウェルトン
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 15 岸本武流
DF 19 池谷銀姿郎
MF 10 倉田秋
MF 27 美藤倫
MF 38 名和田我空
FW 8 食野亮太郎
FW 40 唐山翔自
FW 42 南野遥海
監督
イェンス・ヴィッシング