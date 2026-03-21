W杯で森保Jと戦うオランダ代表「かなりの批判に直面」。招集メンバーが物議「ファンがクーマン監督に激怒」と現地報道
オランダサッカー協会は現地３月20日、ノルウェーとエクアドルとの親善マッチが組まれた３月シリーズに臨むオランダ代表のメンバーを発表した。
フィルジル・ファン・ダイク、デンゼル・ドゥムフリース、ライアン・フラーフェンベルフ、コディ・ガクポら主要メンバーが招集されたなかで、一部の選手の代表入りが物議を醸しているという。
オランダメディア『FC UPDATE』は「ヴェフホルストとデ・フライの招集に、オランダ代表ファンがクーマン監督に激怒」と見出しを打ち、「かなりの批判に直面している」などと報じる。
「ケース・スミットが初招集となり、ブライアン・ブロビーとユスティン・バイロウが代表に復帰した。また、軽傷のメンフィス・デパイとユリエン・ティンベルもメンバー入りしている。
さらに、ルシアーノ・ヴァレンテが引き続きメンバーに名を連ねていることも関心を集める。このフェイエノールト所属のミッドフィルダーは、前回の代表ウィークで行なわれたリトアニア戦でデビューを果たした」
注目ポイントを挙げた同メディアは、次のように続ける。
「ヴェフホルストもまた、再びメンバー入りした。今シーズンの彼の成績を見ると、これは見逃せないことだ。彼がエールディビジで最後に得点したのは、2025年10月26日のFCトゥベンテとのアウェー戦にまで遡る。その直後にこの長身フォワードは負傷し、１月24日に復帰した。しかし、まだゴールを決めることができていない。
にもかかわらず、クーマン監督はこの33歳のストライカーを招集し続けており、オランダ代表ファンの間で驚きを引き起こしている。Xでのメンバー発表の投稿には、無数のサポーターから批判的なコメントが寄せられている。
『ヴェフホルストがここで何をしているんだ？』と、ある人物は疑問を呈している。別の人物は『まあ、なぜヴェフホルスト、デ・フライ、アケーがメンバー入りしているのかは奇妙だ。彼らはクラブでそんなにプレーしていないし、素晴らしい活躍をしているわけでもない』と述べている」
デ・フライの招集もまた、驚きを持って受け止められているという。
「この経験豊富なオランダ人ディフェンダーは、インテルで控えに回っている。しかし、クーマン監督はそれでもこのベテランを選び、スフェン・ボトマンやサム・ブーケマといった選手たちを選外とした」
北中米ワールドカップ前の重要なシリーズ。本大会でオランダは日本、チュニジア、欧州プレーオフ勝者と対戦する。記事は最後に「選考から外れた選手たちにとって、ワールドカップへの道は閉ざされたように見える」と締めくくった。３月シリーズの招集メンバー26人は以下のとおり。
GK
マルク・フレッケン（レバークーゼン）
ユスティン・バイロウ（ジェノア）
バルト・フェルブルッヘン（ブライトン）
DF
ネイサン・アケー（マンチェスター・シティ）
フィルジル・ファン・ダイク（リバプール）
デンゼル・ドゥムフリース（インテル）
ジェレミー・フリンポン（リバプール）
ヨレル・ハト（チェルシー）
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン）
ユリエン・ティンベル（アーセナル）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム）
ステファン・デ・フライ（インテル）
MF
ライアン・フラーフェンベルフ（リバプール）
トゥーン・コープマイネルス（ユベントス）
ティジャニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ）
イェルディ・スハウテン（PSV）
シャビ・シモンズ（トッテナム）
ケース・スミット（AZ）
クインテン・ティンベル（マルセイユ）
ルシアーノ・ヴァレンテ（フェイエノールト）
FW
ブライアン・ブロビー（サンダーランド）
メンフィス・デパイ（コリンチャンス）
コディ・ガクポ（リバプール）
ノア・ランフ（ガラタサライ）
ドニエル・マレン（ローマ）
ヴォウト・ヴェフホルスト（アヤックス）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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フィルジル・ファン・ダイク、デンゼル・ドゥムフリース、ライアン・フラーフェンベルフ、コディ・ガクポら主要メンバーが招集されたなかで、一部の選手の代表入りが物議を醸しているという。
オランダメディア『FC UPDATE』は「ヴェフホルストとデ・フライの招集に、オランダ代表ファンがクーマン監督に激怒」と見出しを打ち、「かなりの批判に直面している」などと報じる。
さらに、ルシアーノ・ヴァレンテが引き続きメンバーに名を連ねていることも関心を集める。このフェイエノールト所属のミッドフィルダーは、前回の代表ウィークで行なわれたリトアニア戦でデビューを果たした」
注目ポイントを挙げた同メディアは、次のように続ける。
「ヴェフホルストもまた、再びメンバー入りした。今シーズンの彼の成績を見ると、これは見逃せないことだ。彼がエールディビジで最後に得点したのは、2025年10月26日のFCトゥベンテとのアウェー戦にまで遡る。その直後にこの長身フォワードは負傷し、１月24日に復帰した。しかし、まだゴールを決めることができていない。
にもかかわらず、クーマン監督はこの33歳のストライカーを招集し続けており、オランダ代表ファンの間で驚きを引き起こしている。Xでのメンバー発表の投稿には、無数のサポーターから批判的なコメントが寄せられている。
『ヴェフホルストがここで何をしているんだ？』と、ある人物は疑問を呈している。別の人物は『まあ、なぜヴェフホルスト、デ・フライ、アケーがメンバー入りしているのかは奇妙だ。彼らはクラブでそんなにプレーしていないし、素晴らしい活躍をしているわけでもない』と述べている」
デ・フライの招集もまた、驚きを持って受け止められているという。
「この経験豊富なオランダ人ディフェンダーは、インテルで控えに回っている。しかし、クーマン監督はそれでもこのベテランを選び、スフェン・ボトマンやサム・ブーケマといった選手たちを選外とした」
北中米ワールドカップ前の重要なシリーズ。本大会でオランダは日本、チュニジア、欧州プレーオフ勝者と対戦する。記事は最後に「選考から外れた選手たちにとって、ワールドカップへの道は閉ざされたように見える」と締めくくった。３月シリーズの招集メンバー26人は以下のとおり。
GK
マルク・フレッケン（レバークーゼン）
ユスティン・バイロウ（ジェノア）
バルト・フェルブルッヘン（ブライトン）
DF
ネイサン・アケー（マンチェスター・シティ）
フィルジル・ファン・ダイク（リバプール）
デンゼル・ドゥムフリース（インテル）
ジェレミー・フリンポン（リバプール）
ヨレル・ハト（チェルシー）
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン）
ユリエン・ティンベル（アーセナル）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム）
ステファン・デ・フライ（インテル）
MF
ライアン・フラーフェンベルフ（リバプール）
トゥーン・コープマイネルス（ユベントス）
ティジャニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ）
イェルディ・スハウテン（PSV）
シャビ・シモンズ（トッテナム）
ケース・スミット（AZ）
クインテン・ティンベル（マルセイユ）
ルシアーノ・ヴァレンテ（フェイエノールト）
FW
ブライアン・ブロビー（サンダーランド）
メンフィス・デパイ（コリンチャンス）
コディ・ガクポ（リバプール）
ノア・ランフ（ガラタサライ）
ドニエル・マレン（ローマ）
ヴォウト・ヴェフホルスト（アヤックス）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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