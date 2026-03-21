長濱ねる、志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」出演決定 謎の令嬢役に
【モデルプレス＝2026/03/21】女優の長濱ねるが、4月12日スタートの日本テレビ系ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）に出演することが決定した。
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ミンソク（志尊淳）が追放された、韓国の財閥と取引のある日本の会社の令嬢・新海映里を演じる長濱。NHK連続テレビ小説「舞いあがれ！」や初のヒロインを務めた「ウソ婚」、前クールでは「おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-」など多彩な作品に出演。日本テレビでは、2024年「若草物語 -恋する姉妹と恋せぬ私-」で恋や自分の在り方に葛藤する難役に挑戦。2025年に放送された「アンサンブル」では、明るくさっぱりしたキャラクターを軽やかに演じた。話題作への出演を重ね、俳優として活躍の幅を着実に広げている。
「謎の令嬢・映里」が、ミンソク、桃子（仁村紗和）、拓人（京本大我）にとって、敵となるのか。味方となるのか。それとも…？
ミンソク、桃子、拓人、映里を取り巻く個性豊かな登場人物・豪華キャスト陣も近日発表される。
本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子の純愛ラブストーリー。秋元康氏が企画を手がけ、困難な状況に陥って迷いながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な男女を、日本と韓国を舞台にしたオリジナルストーリーで描く。（modelpress編集部）
韓国と日本を舞台にした純愛の物語に、今から胸が高鳴っています。私が演じる新海映里は“謎の令嬢”として、二人にどのような影響を与えていくのか注目していただけたら幸いです。個人的には、以前姉妹として共演させていただいた仁村紗和さんとの再会がとても嬉しかったです。視聴者の皆さまに、春にぴったりのあたたかい物語を楽しんでいただけますよう、精一杯演じさせていただきます。
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◆長濱ねる「10回切って倒れない木はない」出演
ミンソク（志尊淳）が追放された、韓国の財閥と取引のある日本の会社の令嬢・新海映里を演じる長濱。NHK連続テレビ小説「舞いあがれ！」や初のヒロインを務めた「ウソ婚」、前クールでは「おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-」など多彩な作品に出演。日本テレビでは、2024年「若草物語 -恋する姉妹と恋せぬ私-」で恋や自分の在り方に葛藤する難役に挑戦。2025年に放送された「アンサンブル」では、明るくさっぱりしたキャラクターを軽やかに演じた。話題作への出演を重ね、俳優として活躍の幅を着実に広げている。
ミンソク、桃子、拓人、映里を取り巻く個性豊かな登場人物・豪華キャスト陣も近日発表される。
◆志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」
本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子の純愛ラブストーリー。秋元康氏が企画を手がけ、困難な状況に陥って迷いながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な男女を、日本と韓国を舞台にしたオリジナルストーリーで描く。（modelpress編集部）
◆長濱ねるコメント
韓国と日本を舞台にした純愛の物語に、今から胸が高鳴っています。私が演じる新海映里は“謎の令嬢”として、二人にどのような影響を与えていくのか注目していただけたら幸いです。個人的には、以前姉妹として共演させていただいた仁村紗和さんとの再会がとても嬉しかったです。視聴者の皆さまに、春にぴったりのあたたかい物語を楽しんでいただけますよう、精一杯演じさせていただきます。
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