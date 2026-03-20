『不思議の間』、コミックシーモアで先行配信！テラーノベル発の人気小説がコミカライズ
テラーノベルは、トーハンと共同設立したコミックレーベル「テラーコミックス」にて、テラーノベル発の人気小説『不思議の間』(原作：猫又ヨオスケ、漫画：果目山ヤマタ)をコミカライズし、コミックシーモアでの先行配信を2026年3月20日よりスタートした。
「君が心霊現象や不思議体験に詳しいって噂の…不思議の間(はざま)？」
この学校でまことしやかに囁かれている「噂」──心霊現象や不思議体験に困った時、「不思議の間」に依頼すれば不思議な能力でなんでも解決してくれる…らしい。
都市伝説に詳しい女子生徒・翠川てては、とある心霊事件をきっかけにクラスメイトの朝神間(あさがみはざま)、通称「不思議の間」と行動を共にすることになる。
間くんと過ごす日々は都市伝説や心霊現象に関する事件の連続で──！？
(C)果目山ヤマタ・猫又ヨオスケ/Freedia・テラーノベル
「君が心霊現象や不思議体験に詳しいって噂の…不思議の間(はざま)？」
この学校でまことしやかに囁かれている「噂」──心霊現象や不思議体験に困った時、「不思議の間」に依頼すれば不思議な能力でなんでも解決してくれる…らしい。
都市伝説に詳しい女子生徒・翠川てては、とある心霊事件をきっかけにクラスメイトの朝神間(あさがみはざま)、通称「不思議の間」と行動を共にすることになる。
間くんと過ごす日々は都市伝説や心霊現象に関する事件の連続で──！？
(C)果目山ヤマタ・猫又ヨオスケ/Freedia・テラーノベル