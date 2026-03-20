菅野美穂、「ストッキングかぶったことある！」“経験者”の評価にSnow Man驚き「すごくわかってる」
俳優の菅野美穂（48）が、20日放送のTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルのスタジオゲストとして出演。「ストッキングかぶったことある！」と発言し、共演者を驚かせた。
【写真】映画共演をきっかけに結婚！堺雅人＆菅野美穂のほほ笑ましい夫婦2ショット
“幻のお昼時代”をゴールデン初解禁し、お宝映像ランキングTOP10を大発表する内容。菅野は、9人組グループ・Snow Manのメンバーとともに出演した。
「もう一度見たい幻のお昼時代」と題し、名場面をランキング形式で振り返った。その中で、「今は事務所NG？ハード罰ゲーム」とし、罰ゲームを受けた4人のメンバーが、ストッキングをかぶり合い、一斉に引っ張り合うシーンを振り返り。変顔が存分に披露された。
するとVTRを見た菅野が「私もストッキングかぶったことある！」と発言。メンバーは「ええー！」と驚いた。
さらに「ストッキング、ただかぶってもおもしろくないの。ちょっと引っ張らないと」と真剣な表情で説明。「すごくわかってる！」と驚くメンバーに「協力してお互いがお互いを引っ張り合うっていうチームワークがすごいよく出てた」と、高く評価した。
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するとVTRを見た菅野が「私もストッキングかぶったことある！」と発言。メンバーは「ええー！」と驚いた。
さらに「ストッキング、ただかぶってもおもしろくないの。ちょっと引っ張らないと」と真剣な表情で説明。「すごくわかってる！」と驚くメンバーに「協力してお互いがお互いを引っ張り合うっていうチームワークがすごいよく出てた」と、高く評価した。