「３時のヒロイン」ゆめっちが１９日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ドキドキ☆ゆめっち」に『【整形】どこ？痛みは？金額は？ダウンタイムは？すべて話します！』と題した動画を投稿。整形で前向きになったことを明かした。

これまで面長を解消するためのフェイスラインの施術や、鼻を高くする整形を受けてきたゆめっち。動画では、「フェイスラインは、面長だからちょっと（顔を）小さくしたかった」と「顎下の脂肪を吸引して、糸リフトで吊る」という施術をしたこと、総額で「１００万くらい」かかったことを明かした。「ダウンタイムはあんまりなくて。（周囲にも）あんまり気付かれなくて。１、２日少し腫れるんで、あんまり口開けられない」ぐらいだったとした。糸は「半年とか１年で溶けるやつ」だったという。

「鼻の整形」は「３年ぐらい前」。当時、芸能活動を休養しており、仕事をしない毎日で、軽い気持ちで「ノリでやっちゃいました」。大好きな女優という「松本若菜」の鼻をモデルにしたといい、「耳の裏の軟骨を鼻の先につけて足す」手術で、「３時間ぐらいで、全く痛くない」と説明。５日後に抜糸し、「２カ月目ぐらいまでは腫れていた」と振り返った。

その後、もう一度フェイスラインの脂肪吸引と糸リフトを。「ちょっと（脂肪を）取り過ぎて、頬がべこべこ（ボコボコ）にへこんだ。それであとでお腹の脂肪を吸引してここ（顔）に戻した」と後悔した整形もざっくばらんに語った。

もとの自分の顔も好きだったが、整形で「あかぬけた」と表現。「自分のことを好きになれた」と前向きに話していた。