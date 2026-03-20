お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。Snow Manの渡辺翔太（33）がゲスト出演し、ファンへの思いを打ち明ける場面があった。

粗品から「こういうファンの方、うれしいなっていうタイプの人はいますか?」と質問されると、渡辺は「ムズイっすけど…基本的に僕たちが供給するものを、何も考えずに肯定してくれる人が一番良いですよね」と答える。

また、そこから今年2月に公開された「STARS」のMVの話題に。「TBSスポーツ2026」のテーマ曲であり、ミラノ・コルティナオリンピックの放送でも使用された。渡辺は「選手とかいろんな人の背中を押すような楽曲になっていて。MVもそういう世界観にしたんですよ、ドキュメンタリー風に。頑張ってる学生とかの現場にサプライズで行って“頑張ってください!”みたいな。超あったかいじゃないですか」と語る。

しかし「僕が見て胸糞悪かったコメントに“一般人と絡むな”って」という意見もあったといい「いや、そういうことじゃないんだよなって。“ファンクラブに入ってる人たちの中で会えてない人もいるのに、なんでこの人たちは無料で…”みたいな。なんかその全く分からないって言ったら、まあまあちょっととがりすぎなんですけど」と複雑な表情を浮かべる一幕も。

「そういう変な目で見ないで。“背中を押すって意味の曲だから、MVもこういう世界観になるよね”って。真っすぐな目で見てくれる人がやっぱり一番良いですよね。“一般人と絡むな”って出てこないですもん、普通に見てたら」と言うと、粗品は「結構勇気のいる発言だと思いますよ」と驚いていた。