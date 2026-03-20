すみれさんの素敵なショットと愛車に注目集まる

モデルのすみれさんが2026年2月14日、自身のインスタグラムを更新し、スキー場でのリラックスしたひとときを公開しました。動画には愛車と並んだ大胆な姿も収められており、投稿直後から大きな話題となっています。

すみれさんは、「Send this to someone you want to go on a Japan ski trip with（日本のスキー旅行に一緒に行きたい人に送って）」とコメントを添え、日本でのスキーや露天風呂を楽しむ様子を投稿しました。

【動画】超カッコイイ！ 「すみれ」×「高級“四駆SUV”」の素敵なショットを動画で見る！

動画内では、「I almost died but had so much fun（日本で死ぬかと思ったけど、すごく楽しかった）」と振り返りながら、ブラックのボディをまとった愛車とともに、ビキニ姿でスノーボードを持つ大胆なショットも披露しています。

さらに、すみれさんは「The best car for snow @defender V8（雪道に最適な車 @defender V8）」と綴っており、愛車への強い信頼もうかがえます。

そんなすみれさんの愛車として登場したのが、ランドローバー「ディフェンダー」のV型8気筒エンジン搭載モデルです。

ディフェンダーは1948年に登場した「ランドローバー シリーズ1」の系譜を受け継ぐ本格四輪駆動車で、ブランドを象徴する存在として知られています。

なかでもディフェンダーV8は、悪路走破性に加え高性能を追求したモデルで、5リッターV型8気筒スーパーチャージドエンジンを搭載。最高出力525馬力、0-100km／h加速5.2秒というパフォーマンスを誇ります。

ラインナップは3ドアの「90」、5ドアの「110」、最大8人乗りの「130」が設定されており、特に「90」は全長4510mm×全幅1995mm×全高1970mmのボディながら存在感のあるスタイルが特徴です。

外観は力強いグリルやバンパーに加え、22インチホイールや専用V8バッジを装備。リアのスペアタイヤや横開きのテールゲートもディフェンダーらしい個性を際立たせています。

内装には上質な素材が用いられ、ラグジュアリーとタフネスを両立した仕上がりとなっています。

価格（消費税込）は1627万円からとされており、ブランドのフラッグシップにふさわしい存在感を放っています。

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今回の投稿についてSNSでは、「見てるこっちが寒い！」「風邪ひくから服着て！」といったコメントも見られました。

また、「攻めてる！」「寒そうだけどカッコいい」「寒いのに似合う」といった、スタイルや雰囲気を評価するコメントも寄せられています。

さらに、「ディフェンダー似合う」「クルマ好きなんですね」「まさかV8を選ぶとは」といった声もあり、愛車のチョイスにも注目が集まっているようです。

大胆な投稿とともに、高級SUVとの組み合わせも話題となり、多くのユーザーの関心を集めています。