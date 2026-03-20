¡Ö2Ëü±ß¤Ç½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¡©¡×Æ±Î½¤Î·ëº§¼°¤Ç¤´½Ëµ·¤ò¥±¥Á¤Ã¤¿½÷À¡¢1Ëü±ß¤ÎÀáÌó¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¼º¤Ã¤¿¡ÈÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡É
Êª²Á¾å¾º¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤µëÎÁ¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç·ëº§¼°»²Îó¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬¡£»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤´½Ëµ·¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÀáÌó¤ò¿´³Ý¤±¤ëº£¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÄÄ¤Èñ¤òºï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¿®Íê¤Þ¤Ç²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÇã¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢¤´½Ëµ·¤Ï¡Ö2Ëü±ß¡×
Æ±¤¸Éô½ð¤Î£×¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿A¤µ¤ó¡Ê31ºÐ¡Ë¡£A¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¡¢Ä¾Â°¤Î¾å»Ê¤äÃç¤Î¤è¤¤Æ±Î½5Ì¾¤¬»²Îó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¼þ°Ï¤Ï¤´½Ëµ·3Ëü±ß¤òÊñ¤àÃæ¡¢Æ±Î½¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëB¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï2Ëü±ß¤Ë¤·¤¿¡£3Ëü±ß¤Ï¹â¤¹¤®¤ë¤â¤ó¡¢½½Ê¬¤À¤è¡×
B¤µ¤ó¤ÏÆüº¢¤«¤éÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ëÇÛÉÛ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Ï¥·¥´¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¼êºî¤ê¤¹¤ë¤ª²Û»Ò¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¡ÖÅ°Äì¤·¤¿ÀáÌó²È¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤Ï¸ÄÀ¤ÎÈÏáÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´½Ëµ·¤òÀË¤·¤à¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃ¤Ï¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æüº¢¤ÎÀáÌó¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤½¤Î¸å¡¢B¤µ¤ó¤Ï2,800Ëü±ß¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¡£´î¤Ó¤ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤´½Ëµ·2Ëü±ß¡×¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÉô½ðÁ´°÷¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²È¤òÇã¤¦Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤ª½Ë¤¤»ö¤¯¤é¤¤Áê¾ì¤ò¼é¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×
¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤Í¡£¸Æ¤Ð¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡×
B¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¼´¤Î·ÐºÑ¹çÍýÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¼çÌò¤ÎW¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¤¤«¤é¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ±Î½¤Ë¡ÖÅÙ¤¬²á¤®¤¿¥±¥Á¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤´½Ëµ·¤Î¡Ö3Ëü±ß¡×¤Ë¤Ï²¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤Ê¤¼¡Ö2Ëü±ß¡×¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Í§¿Í¤äÆ±Î½¤ËÂÐ¤¹¤ë¤´½Ëµ·¤Î¡Ö3Ëü±ß¡×¤¬Ã±¤Ê¤ë¤ª½Ë¤¤¶â°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¼¥¯¥·¥£ ·ëº§¥È¥ì¥ó¥ÉÄ´ºº2024¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ëº§¼°¡Êµó¼°¡¦ÈäÏª±ã¡Ë¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶ÑÁí³Û¤Ï 343Ëü9,000±ß¡£¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÈñÍÑ¤ò¼°¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÈäÏª±ã¤ÎÎÁÍý¡¢°û¤ßÊª¡¢°ú¤½ÐÊª¤Î¼ÂÈñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢°ì¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¡Á2.5Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä½àÈ÷¤Ë¤«¤«¤ëÏ«ÎÏ¤Ø¤Î·É°Õ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¡£¼ÂÈñ¤ò°ú¤¤¤¿»Ä¤ê¤Î¿ôÀé±ß¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¿·Ïº¿·ÉØ¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢B¤µ¤ó¤Î2Ëü±ß¤Ï¡¢¼ÂÈñ¤¹¤é¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È¼°¤òµó¤²¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡Ö2Ëü±ß¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼þ°Ï¤¬Èó¾ï¼±¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ª½Ë¤¤¤ËÍè¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¿·Ïº¿·ÉØ¤ËÔú¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤«¤é¡£B¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤´½Ëµ·¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Î´ð½à
Êª²Á¹â¤äÉÔ·Êµ¤¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢B¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö³ä¤êÀÚ¤êÇÉ¡×¤ä¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë¸·¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ïº£¸åÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹Í¤¨Êý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ±ß³ê¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
1. ¡Ö½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤é3Ëü±ß¡×¤¬´ðËÜ
¤â¤·²È·×¤¬¶ì¤·¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¿Æ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö·çÀÊ¤·¤Æ1Ëü±ß¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¤ª½Ë¤¤¤ÎÉÊ¡Ë¤òÂ£¤ë¡×¤Î¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ï·ëº§¼°¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2Ëü±ß¤Ç¤Ï´°Á´¤ËÀÖ»ú¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¸«¤ì¤é¤Þ¤¹¡£ÈäÏª±ã¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¬¤éÁê¾ì¤ò²¼²ó¤ë¤´½Ëµ·¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢ÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¡Ö¶ö¿ô¤ÏÈò¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ê¡¼¤Î¸½ºßÃÏ
¡Ö2¡ÊÊÌ¤ì¤ë¡Ë¡×¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¶ö¿ô¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¥Ú¥¢¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ2Ëü±ß¤Ç¤âOK¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¿·Ïº¿·ÉØ¤È¤Î¹ç°Õ¡×¤ä¡Ö³ØÀ¸¤Ê¤É¼ýÆþ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾ì¹ç¡×¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ÂÄê¤·¤¿¿¦¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥Þ¥Ê¡¼¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÊý¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£
3. ¡Ö¼«Ê¬¼´¡×¤È¡ÖÂ¾¿Í¼´¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹
B¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¤ËÂ¾¿Í¤Ø¤Î·ÄÄ¤Èñ¤òºï¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿®Íê»Ä¹â¡×¤ò¸½¶â²½¤·¤Æºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤ÏÃù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤ä»Å»ö¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¡É¤â¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
B¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡Ö»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¡¢»ñ»º¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àµ¤·¤¤¹ÔÆ°¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿®Íê¤ÏºÇÂç¤Î»ñËÜ¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£B¤µ¤ó¤Ï2,800Ëü±ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏÂ»ÆÀ¤À¤±¤ÇÆ°¤¯¿Í´Ö¤À¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ï¡¢¶²¤é¤¯°ìÀ¸¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃÇ¤ë¤ËÃÇ¤ì¤Ê¤¤¡£¤´½Ëµ·¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÍÎÉþ¤ä¸òÄÌÈñ¤â¤«¤«¤ê¡¢Æó¼¡²ñÈñÍÑ¤Þ¤ÇÄ§¼ý¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤ÎÇº¤ß¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢B¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö±½ÏÃ¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀáÌó¤¹¤ë¾ì½ê¤È¥±¥Á¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÌÀ³Î¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸¤¤¤ª¶â¤Î¼é¤êÊý¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£