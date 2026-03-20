©ABCテレビ

3月21日(土)の「朝だ！生です旅サラダ」は、日本を代表する名MCでもある、くりぃむしちゅー・上田晋也がスタジオに生出演！ 16年半にわたり番組を共にしてきた旧知の仲である藤木直人とともに、横浜を舞台にした「大人の休日旅」へ出かける。

旅の始まりは山下公園。重要文化財・氷川丸を背に「藤木く～ん！」「上田さ～ん！」とハイテンションで合流した2人。「上田さんがゲストで出られるなんて珍しい、すごく豪華な回ですよ」という藤木に対し、上田は「これからは『旅サラダファミリー』のポジションを…」といきなりのレギュラー志願(!?)で笑わせる。 「熊本にいた頃から『あぶない刑事』を見て住みたいと思っていた」と語るとおり、上田にとって憧れの場所である横浜を舞台に2人の気ままな旅がスタートする。

店主は藤木直人の大ファン！老舗洋食店で上田がタジタジに！？

お昼時に訪れたのは、創業70年を超えるレジェンド洋食店。最高級A5ランク和牛のステーキは絶品で、2人とも「これぞ本当のステーキ」と大絶賛。この道60年以上の2代目店主は、実は藤木の大ファンで「藤木さんの写真を見ながら仕事している」という話には藤木本人もびっくり！ その一方で、「どことなく上田にだけ当たりが強い（？）」店主の接客に翻弄される！？

300万円超えのヴィンテージジャケットに驚嘆！アメカジショップで春のファッション対決

道中では、ファッション好きの上田も訪れたことがあるという、元町で30年以上続く老舗のアメカジショップへ。店内にはなんと「300万円オーバー」の超貴重なヴィンテージジャケットが非売品として展示されており、さすがの二人も驚愕。そんな古着の名店で、お互いに選び抜いた渾身の春服をゲットする！

©ABCテレビ

上田晋也のプロレス愛が爆発！高校時代に出会った、伝説レスラーとの熱すぎる秘話

藤木が「上田さんの好きなものに特化しました」と選んだ場所は、知る人ぞ知るプロレス好きのための居酒屋。ロープをくぐって入店する演出に、上田は「俺ここに住むわ」とテンションMAX！ 上田は新日本プロレスの試合に訪れた高校1年生の時に起こった、伝説のレスラー・アントニオ猪木と橋本真也との熱すぎる秘話を語り明かす。その貴重エピソードぶりには、藤木も「すごい話じゃないですか…」と唖然とする。

上田＆藤木の6年越しの“釣りリベンジ”、結果はいかに！？

旅の後半は、いよいよこの旅のメインである釣りへ！ 実は上田、6年前に藤木とプライベートで釣りに行った際、意気込みに反して小魚を数匹しか釣ることができず、どうしてもリベンジしたかったという。そこで6年前の雪辱を果たすべく、東京湾へ。狙うは、産卵前で一番美味しい時期を迎えた50cm超えの真鯛！一時は「気配は全くだね…ガリガリ君の方が当たりの確率高いかも…」とこぼす瞬間もあったが、果たして6年越しのリベンジと成るのか！？

©ABCテレビ

上田晋也 コメント

Q.今回の旅はいかがでしたか？

藤木くんとはもう長い付き合いなので、仕事っていうより、まさに“大人の休日”でしたね。僕の好みに合わせてマニアックなお店にエスコートしてくれて嬉しかったです。見どころはやっぱり釣り！6年前に藤木くんと行った時は散々な結果でしたから。今回こそはと海に出たんですけど…最後にあんな展開が待ってるとは。「藤木くん、なにしてくれてんの！？」って話ですよ（笑）。長年一緒にいた僕らだからこその、ラフな空気感を楽しんでいただければ嬉しいですね。ぜひ楽しみにご覧ください！



藤木直人 コメント

Q.今回の旅はいかがでしたか？

上田さんがゲストに来てくださるなんて豪華すぎます！ 16年半ずっと一緒に番組をやっていたので、久しぶりにロケに行く事ができて、ただひたすら嬉しかったし楽しかったです。でも思えば、上田さんと2人ロケは初めて！懐かしくもあり、新鮮でした。そして上田さんと僕のリベンジの釣り、まさかあんな展開になるとは…。ぜひぜひご覧下さい！

©ABCテレビ

番組概要

「朝だ！生です旅サラダ」

2026年3月21日 土曜あさ8:00～9:30生放送（放送終了後、TVerで見逃し配信)

ABCテレビ・テレビ朝日系列２４局とRKC（高知）・YBS（山梨）・FBC（福井）で全国ネット放送中

【出演】

松下奈緒、藤木直人、勝俣州和

中継・・・茺田崇裕

進行・・・大仁田美咲(ABCテレビアナウンサー)

ゲスト・・・上田晋也(くりぃむしちゅー)

公式HP：https://tsplus.asahi.co.jp/tsalad/