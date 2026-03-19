Snow Man宮舘涼太、M!LK佐野勇斗＆塩粼太智らにエレガントな絶品料理を披露！美味しすぎて“滅！”

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Snow Manの宮舘涼太がMCを務める『黄金のワンスプーン！』が、3月20日放送に放送。及川光博、山田優、佐野勇斗（M!LK）、塩崎太智（M!LK/「崎」は、たつさきが正式表記）という豪華な顔ぶれを迎え、明日からすぐにでもマネしたくなるエレガントな絶品料理を披露する。

■M!LK佐野＆塩崎「パーティータイム」で料理作りに参加

本番組は、Snow Man屈指の料理好きである“舘様”こと宮舘涼太が日本各地を巡り、その土地ならではの旬の食材を“黄金のスプーン”で味わい、様々なアイデア料理を披露する、食の旅バラエティ。

日本各地の旬の食材を求め、その魅力を極限まで引き出した絶品料理を振る舞うレストラン「ダテ・ド・ボヌール」。今回はスタジオを熱気溢れる“鉄板焼き屋さん”仕様にして開店する。

今回使用する極上食材は、長野県の松代町で採れる“シャキ！” “トロ！”二刀流の長芋（春長芋）と、飯山市が誇る希少なブランド豚「みゆきポーク」。舘様が柴田英嗣（アンタッチャブル）、浮所飛貴（ACEes）とともに産地へ足を運び長芋を収穫すると、農家さんも驚愕の今年いちばん長いサイズを収穫するというサプライズが。

地元農家さん直伝の野沢菜漬け入り長芋コロッケや、信州名物のソースカツ丼など、食欲をそそる長野の絶品ご当地メシが続々登場するロケVTRにも注目だ。

現地の味からインスピレーションを受けた舘様。特製ジェノベーゼ風ソースでいただく絶品長芋のとろろご飯から始まり、みゆきポークを贅沢に挟み込んだ究極の「ライスバーガー」まで、驚きのアイデアが光るレシピを鉄板の上で次々と提供していく。調理中には、エプロン姿の佐野と塩崎が舘様おなじみの「パーティータイム」で料理作りに参加する場面も。さらに、“元祖王子”の及川と舘様による奇跡の「パーティータイム」も実現!?

また、手軽で美味しい舘様の料理に感動した山田が、急きょ自宅でも作る簡単手料理を披露する特別なひと幕も。ゲストの素顔や食へのこだわりが丸裸になるトークコーナー「おしょクジワンスプーン」でのマル秘エピソードも必見。見て楽しい、作って美味しい、エレガントな鉄板焼きフルコースをぜひチェックしよう。

豪華ゲストたちが明かす“人生で忘れられない食事会”のマル秘エピソードや、“絶品おすすめグルメ”情報も満載。美味しすぎてみんなで“滅！”ポーズが出るなど、大盛り上がりの『黄金のワンスプーン！』は、3月20日20時55分から放送される。

(C)TBS

■番組情報

TBS系『黄金のワンスプーン！』

03/20（金・祝）20:55～22:00

MC：宮舘涼太（Snow Man）

ゲスト：及川光博、山田優、佐野勇斗（M!LK）、塩崎太智（M!LK）

進行：後藤輝基（フットボールアワー）

VTRゲスト：柴田英嗣（アンタッチャブル）、浮所飛貴（ACEes）

■関連リンク

『黄金のワンスプーン！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/program/golden_one_spoon/