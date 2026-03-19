女優の畑芽育（23）が19日、昨年新設された音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」のエントリー発表会に出席し、今年のアンバサダーに就任することを報告した。

俳優の中島健人と2人でアンバサダーを務める。畑は「大変光栄な気持ちでいっぱいです。私も普段から音楽をたくさん聴いておりまして、音楽に支えられる人生でありましたので、こうしてすてきな祭典で盛り上げることができて凄くうれしく思っております」と緊張した面持ちでコメント。

中島もVTRで「京都で開催されたレッドカーペットに参加させていただいた再、日本の音楽シーンを代表するアーティストの皆様に集まっていただいて、その華やかな空気と会場の熱気にとても胸が高鳴ったことを覚えています。アンバサダーとしても皆様と一緒に盛り上げていけたら」とメッセージを寄せた。

また、スペシャルサポーターにお笑いタレントの小籔千豊が就任。昨年のセレモニーは「見ていません」としつつも「今日はギャラいただいてますので、訳分からないことしようと思います」と笑わせた。

最優秀アーティスト賞には、男性5人組「M!LK」や女性ユニット「乃木坂46」らがエントリー。登壇したM!LKの吉田仁人は「たくさんの方に届くような楽曲をチームで作れたのが凄くうれしい」と頬を緩ませ、塩粼太智も「うれしすぎて滅！」と元気いっぱいにポーズした。