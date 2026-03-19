AppleやBoseなどの大手メーカーも含むすべてのヘッドホン＆イヤホンから有害な物質が検出されたことがEUの支援を受けた調査で判明

AppleやBoseなどの大手メーカーも含むすべてのヘッドホン＆イヤホンから有害な物質が検出されたことがEUの支援を受けた調査で判明