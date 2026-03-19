「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」にて実施されている特別企画「ホグワーツからの招待状」のオープニングセレモニーを実施。

特別企画の始まりを告げるセレモニーが開催され、リアルな組分けの儀式に、初代アンバサダーである桜田ひよりさん・吉川愛さんも大興奮ました！

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター 特別企画「ホグワーツからの招待状」オープニングセレモニー レポート

開催日：2026年3月18日(水)

世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッター」

映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開25周年を記念した特別企画「ホグワーツからの招待状」が、2026年9月6日までの期間限定で開催されています☆

自分が魔法使いであることを知った少年「ハリー・ポッター」が、ホグワーツ魔法魔術学校で初めて体験する驚きと興奮に満ちた日々を、追体験できる特別企画。

ツアー内では、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』に登場する印象的なシーンを題材に、映画の魔法がどのように生み出されたのかを紹介しています！

透明マントの撮影方法や呪文学の授業のシーンなど、映画制作の舞台裏をデモンストレーション形式で追体験。

さらに、映画の世界観を楽しめる期間限定の展示や演出を通して、来場者はまるで魔法の世界へ足を踏み入れたかのような体験を楽しめます。

「ホグワーツからの招待状」のスタートにあわせて、2026年3月18日にオープニングセレモニーを開催。

セレモニーには、スタジオツアー東京の初代アンバサダーである、俳優の桜田ひよりさんと吉川愛さんが登壇されました☆

セレモニーでは「ホグワーツからの招待状」の見どころや、一足先に体験した感想を語るトークセッションを実施。

そのほか「ホグワーツ特急 出発進行！」の掛け声とともに、列車の汽笛と煙の演出で、企画のスタートを華やかに盛り上げました！

映画から飛び出してきたかのような組分けの儀式に大興奮の2人

2025年11月、スタジオツアー東京のアンバサダーに就任した、俳優の桜田ひよりさん・吉川愛さん。

先日公開されたスペシャルムービーでは、普段から仲の良い2人が忙しい日常を離れ、貸し切りでツアーを楽しむ姿が話題になりました☆

桜田さんは撮影時を

グッズをお互いに交換するコーナーが印象に残っています。

二人で一緒に楽しい時間を過ごすことができました。

と振り返り、吉川さんも

インタラクターと呼ばれるスタッフの方に知識を教わりながら見て回ったのですが、興味深くて今まで以上にハリー・ポッターを好きになりました。

とコメント。

すると、話題は「ほうきエクスペリエンス」を体験した吉川さんの動画での姿が、とても上手だった話に。

「ほうきエクスペリエンス」は、グリーンスクリーンの前でほうきにまたがり、まるでロンドンの空を飛んでいるような撮影ができるスポットです。

吉川さんは

任せてください、私はほうきに乗るプロなので！

と、“通”ぶりをアピールされました☆

さらに、2026年3月18日よりスタートとなる映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念して開催される特別企画「ホグワーツからの招待状」の一部をいち早く体験した2人。

桜田さんは

体験したてほやほやでここに立っています！

と大興奮。

ホグワーツの1年生が経験する組分けの儀式の仕様になったスペシャルな大広間に行ってきました。

映画の声そのままの組分け帽子の声が聞こえてきて、本当にワクワクしました！

と、特に人気のセットである、大広間の体験について熱弁を振るっています。

一方、吉川さんも

組分け帽子の表情が動いているのが間近で見られるんです！

組分け帽子がかわいすぎたので、今日は襟元に組分け帽子をつけてきちゃいました！

と、身に着けている映画25周年限定のグッズを紹介。

先日の動画では、少し恥ずかしい気持ちになりながらも組分けごっこをしたのですが、今日は本当の声の組分けに合わせてライトアップもされて、自分の組分けに合わせて部屋全体が演出されているような気持ちになれたことに特別感を感じました！

と、興奮冷めやらぬ様子で語ってくださいました。

桜田さんも

私たちも体験してきて、自分の好きな寮に入りたい！と念じると、組分け帽子に通じたので、皆さんもぜひ自分の好きな寮に入りたい！と強く願いながら体験していただきたいなと思います。

と、今回の特別企画の目玉のひとつ、大広間の魅力についてたっぷり語っています！

映画制作の魔法を特別体験 「本当に魔法が使えた！」

映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の撮影時、実際に使われた撮影手法をデモンストレーションを交えて紹介するのも目玉企画。

「ハリー・ポッター」が身を隠すことに使った「透明マント」の撮影手法を説明するコーナーも用意されています。

そこで、グリーンスクリーン技術を使ったマントで、実際に消える「魔法」を“アンバサダー特権”として特別に体験した桜田さん。

映画で見ていたワンシーンを演じてきました！あのシーンだ！と最高にワクワクしました。

私たちも普段の撮影で目にするような技術が使われているんです。

愛ちゃんも、モニターを見ながら本当に消えているのかチェックしてくれていました。

と話すと、吉川さんは

本当に消えていました！！

と息ぴったりのトークを展開されました☆

一方、羽根を浮かせる浮遊術の魔法を習う呪文学の授業シーンで使われた撮影手法を紹介するコーナーでは、吉川さんが浮遊術の呪文“ウィンガーディアム・レヴィオーサ”を体験。

自分が本当に魔法の使える世界に、ハリー・ポッターの世界に入れたんだ！という気持ちになりました。

実際の撮影現場では、俳優とスタッフ陣が息を合わせてつくりあげていたという説明を聞きながら、こんな風に撮っていたんだ、ということが分かって、本当に新たな発見がたくさんあるなと感じました。

と、俳優ならではの視点での感想も飛び出すことに！

映画25周年と特別企画開催をお祝い 魔法界への旅へと向かうチケットの巨大なケーキに「かわいい！」を連発

イベント後半には、ホグワーツ特急に乗るための“チケット”をモチーフにした、巨大アニバーサリーケーキが登場。

特別企画のスタートと、お2人のホグワーツ“入学”を祝したケーキを前に、桜田さんと吉川さんは

すごーい！

おおきい！

と、思わず大きな声を上げるほどの驚きと喜びを見せました。

思わず、近くに寄ってケーキを見た2人は

「かわいい！！！」を連発。

会場も温かな雰囲気に包まれました☆

ケーキに添えられた細かな装飾にも触れ、2人の好きな寮「レイブンクロー」と「スリザリン」のネクタイなど、細部まで再現されたこだわりの演出にも感動。

魔法界への旅の始まりを祝う、華やかなひとときとなりました！

「ホグワーツ特急 出発進行！」特別企画の開幕を宣言

2026年3月18日からスタートとなる「ホグワーツからの招待状」を楽しみにしている人たちに向けて、桜田さんは

毎年冬になると見返したくなる作品が『ハリー・ポッターと賢者の石』です。

大人になってからも新たな発見がたくさんあり、改めてその魅力を感じています。

スタジオツアー東京は、いつ、誰と来ても楽しめる場所だと思いますし、今回の特別企画でも新たに登場する展示や体験を、友だちや新たにハリー・ポッターに触れる人と一緒に楽しみながら没頭していただけたら、これ以上ない幸せです。

とコメントされました。

また、吉川さんは

これまでスタジオツアー東京に来ていただいた方にも、今回の『ホグワーツからの招待状』で新たな体験を楽しんでいただけると思います。

グッズやフードも充実していて、入口から出口まで盛りだくさんに楽しめるので、ぜひ一人でも多くの方に体験していただけたら嬉しいです。

と、メッセージを送りました！

最後には特別企画のスタートを記念し、「ホグワーツ特急 出発進行！」の掛け声に合わせて、列車の汽笛と一緒にスモークが展開。

まるで、ホグワーツ特急が旅立つ瞬間を思わせる演出により、特別企画「ホグワーツからの招待状」の幕開けを華やかに彩りました☆

特別企画「ホグワーツからの招待状」概要

映画シリーズ誕生から25周年を迎える2026年。

その原点となる物語を映画の世界を体感するうえで最もふさわしい場所・スタジオツアー東京で、新たな体験として味わえる特別企画「ホグワーツからの招待状」が幕を開けます。

シリーズ第1作目・映画『ハリー・ポッターと賢者の石』をテーマに、長年のファンはもちろん、これから作品に触れる人にも「ハリー・ポッター」の冒険のはじまりを体験できる企画です。

期間中は、無数のキャンドルが灯る大広間が＜組分けの儀式＞の舞台へと変貌。

「ハリー・ポッター」が初めて出会い、胸を躍らせた、驚きと興奮に満ちた日々をたどるように“魔法の世界”が次々と広がります。

また、「ホグワーツからの招待状」の開催に合わせて、限定フードも登場予定。

「ハリー・ポッター」のもとに届いた1通の手紙のように、この企画は魔法の世界への扉をひらきます。

映画の世界に足を踏み入れる一歩となる、すべての人に向けた「招待状」となる特別企画です。

オープニングセレモニーでは、リアルな組分けの儀式に、桜田ひよりさん・吉川愛さんも大興奮。

2026年3月18日に開催された、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「ホグワーツからの招待状」オープニングセレモニーをレポートしました☆

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