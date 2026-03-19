sejuの初冠番組が放送決定！3/26(木)夜6時～4夜連続！sejuメンバーが記者となって体当たり取材をする本格バラエティー！

テレ東では、Z世代を中心に大きな支持を集めるクリエイター・タレントが所属する「seju」のメンバーが出演する新番組『seju放課後じゃーなる』を配信・放送します。

本番組は、sejuメンバーが記者見習いとなり学校やテーマパークなどに取材に行き、自力でバズりネタを探します！記事にするべく、身体を張ってリアクションにチャレンジしたり、現役高校生をメイクで大変身させたり、恋愛相談や部活など得意分野や未経験のことにも果敢に挑戦します！

さらにスタジオでは、「付き合ったら楽しそうなメンバーランキング」や「seju自分ニュース」など、まだ知られざる

メンバーの素顔が見られる企画など盛りだくさんの内容です。

編集長を務めるのは、人気お笑いコンビ・モグライダーの芝大輔。Z世代の感性に戸惑いながらも、時にツッコミ、時に優しく導く“編集長”として番組を盛り上げます。

モグライダー芝 大輔とメンバーのやり取りや、メンバー同士の関係性を覗き見できるのも見どころの一つになっています。

◆配信先◆

TVer： https://tver.jp/episodes/ep79uwkjhm

YouTube：https://youtu.be/8y0N3Y0Ed14

◆収録風景を一部公開◆

和気あいあいとした編集部の雰囲気と取材の様子を一部お届け！

©テレビ東京

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◆出演者コメント◆

・長浜広奈

©テレビ東京

普段なかなか見せない一面や、リアルな会話もたくさん詰まっている

番組になっていると思います！収録が始まると本当にあっという間で、

みんなで放課後みたいな楽しい時間を過ごせました。

みんな楽しみにしててね。

・本望あやか

©テレビ東京

だいすきなsejuの冠番組なんて嬉しすぎ！えぐすぎます！！

芝編集長と事務所の仲間たちとの収録だったので、リラックスして

挑めました！素である陰の本望もお届けできたかと思います。笑

ぜひたくさん！たくさん！ご覧ください🎶

・時田音々

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sejuとして初めてのテレビ番組に出演させていただき、

とても嬉しいです！番組では私たちが『新人記者』となって様々な

ことに挑戦しながら魅力をレポートしています。この番組を通して、

sejuの魅力もたくさんの方に届いたら嬉しいです。

笑いも感動もある番組になっていると思うので、

普段あまり見られない私たちの姿もぜひ注目してみてください！

・田仲埜愛

©テレビ東京

初めての冠番組で、収録もとても楽しかったです！

sejuメンバーの素の雰囲気や、

普段見られない一面も見られちゃいます✨✨

お楽しみにー！

・多田 梨音

©テレビ東京

初めてのseju冠番組!!

すごくドキドキで楽しみな気持ちでいっぱいです！収録では、

芝編集長の鋭いツッコミですごく盛り上がって楽しかったです！笑

私も素敵な記者になれるようがんばります！✨

◆番組概要◆

【タイトル】 seju放課後じゃーなる

【放送日時】 2026年4月2日（木）深夜2時35分～深夜3時5分

【放送局】 テレビ東京

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで

３月２６日（木）夜６時～４夜連続配信

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▶TVer：https://tver.jp/episodes/ep79uwkjhm

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶YouTube：https://youtu.be/8y0N3Y0Ed14

【出演者】 芝 大輔(モグライダー)、長浜広奈、本望あやか、時田音々、田仲埜愛、多田梨音

【公式X】 https://x.com/SejuJournal7

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@sejujournal7

【プロデューサー】 渡邉陸

【製作著作】 テレビ東京