世界最大級の慈善財団を率い、"IT界の聖人"とも称されてきた米マイクロソフト共同創業者、ビル・ゲイツ氏（70）。その名がいま、米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告（2019年に死亡）をめぐる文書の中で浮上し、スキャンダルの渦中にある。2026年1月末、米司法省などが公開した元被告に関連する文書。その中に、ゲイツ氏に関する未送信の下書きメール2通が含まれていた。

【画像を見る】タイトスカートを穿いた女性と密着するゲイツ氏、疑惑のメール全文

元被告が自身に宛てた未送信メールには、ロシア人女性との関係や性感染症の疑惑、当時の妻メリンダ氏との関係など、極めて私的な内容が記されていたとされる。ゲイツ氏側の広報担当は、これについて「ばかげた虚偽」と全面否定している。公開された文書には、ミニスカート姿の女性と並んで笑顔を見せるゲイツ氏の写真も含まれていた。海外ジャーナリストが解説する。

「2通のメールはいずれも、エプスタインがゲイツ財団との関係を断つことを記した内容です。メリンダ氏の意向で『6年以上にわたって築いてきた友情』が断絶させられたとしながら、自身が豊富な資産と影響力を背景にゲイツ氏の求めに応じてきた経緯が強調されています。

1通目では、ゲイツ氏がロシア人女性と関係を持った結果、性感染症にかかったとして抗生物質の手配を依頼したことや、メリンダ氏に知られない形で服用しようとしていたことが記されています。さらに、妻にも感染させた可能性を前提に、本人に気づかれないよう薬を服用させようとしていたとの記述も。

感染症状の説明として、自身の性器の状態を詳細に伝えていたとする内容もあり、両者の関係が極めて私的な領域に踏み込んでいたことがうかがえます」

メールにはほかにも、既婚女性との密会の調整や、ブリッジ大会で集中力を高めるための精神刺激薬アデロールの提供依頼などが書かれていた。さらに、それらのメールの削除を求めたとする記述もあり、"性病隠蔽"疑惑も浮上している。

不倫関係にあったロシア人女性2人と、過去の不倫相手

一方で、こうした疑いに関心が集まる中、ゲイツ氏は2月24日に開かれた慈善団体「ゲイツ財団」の定例会合で、ロシア人女性2人との不倫関係があったことを認めたと報じられた。

会合では、従業員からエプスタインファイルについて質問が出され、ゲイツ氏は「エプスタインと時間を共にしたことは大きな間違いだった」「責任を負う」と述べて謝罪。「ウォール・ストリート・ジャーナル（以下、WSJ）」によれば、その席でロシア人女性との不倫関係が2度あったことを認めつつも、エプスタインの関与は否定したという。

「不倫相手の1人は、ブリッジの大会で知り合った"ブロンドの美貌と知性を兼ね備えたブリッジプレーヤー"ミラ・アントノワ氏。もう1人はロシア人の原子核物理学者と報じられていますが、詳細は不明です。ゲイツ氏は女性と元被告との関係を否定しているものの、アントノワ氏については2013年、プログラミング教育の資金を必要としていた際にエプスタインが支援に関与したと報じられています」（同前）。

こうした女性関係をめぐる問題は、ゲイツ氏にとって今回が初めてではない。2021年、「WSJ」はゲイツ氏が2000年頃にマイクロソフトの女性従業員と不倫関係にあったことを認めたと報道。この関係は2019年に社内で告発され、2020年にゲイツ氏が同社取締役を退任した背景の一因になったとも報じられている。

また米誌「ヴァニティ・フェア」は、同社やゲイツ財団の女性スタッフをデートに誘うことに執着していたと報道。

2021年には、27年連れ添ったメリンダ氏との離婚を発表したが、メリンダ氏は元被告とゲイツ氏の関係に以前から不快感を抱いていたとされ、さらに女性関係をめぐる問題も離婚の背景の一つになったと報じられている。

慈善活動「ギビング・プレッジ」にも波紋

「このタイミングでロシア人女性との不倫を認めたことについて、エプスタイン疑惑の"火消し"ではないかとの見方も出ています。メールはあくまでエプスタイン元被告による一方的な記述で、ゲイツ氏は全面的に否定しているものの、不倫を持ち出すことで、過去にもあった女性関係のひとつとして問題を矮小化しようとした可能性も指摘されています」（同前）

しかし、慈善家として築き上げてきたイメージには影響が及んでいるようだ。2010年に投資家ウォーレン・バフェット氏とともに立ち上げた慈善活動「ギビング・プレッジ」でも、寄付者の間で距離を置く動きが出ていると報じられている。

ゲイツ氏の"火消し"は思うような結果をもたらしたのか。エプスタインファイルをめぐる疑惑は、いまだ収束する気配を見せていない。