「すっかり母ちゃんの顔」中川翔子、双子の育児ショット公開「ぐんぐん大きく成長して、可愛さも爆裂」
タレントの中川翔子さんは3月18日、自身のInstagramを更新。双子との離乳食タイムや遊びの様子を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】中川翔子＆かわいい双子の姿
フルーツトマトで離乳食を手作りしたエピソードも披露し、「お高いけど買って、湯むきして、タネとって、ブレンダーして、加熱して、できたと思ったらわずか4キューブ！ひ！ でも食べる姿がかわいいから作り甲斐があるねえ」と、手間を掛けた愛情たっぷりの育児ぶりをユーモアを交えてつづりました。
コメント欄には、「おっか様 素晴らしい」「お顔もハッキリしてますます可愛」「今日も可愛い過ぎます」「お兄ちゃん。ナイス！すてきカメラ目線」「ママと同じお顔で笑ってますね。かわい」「ぐんぐん大きく成長して、可愛さも爆裂」「すっかり母ちゃんの顔になりましたね」といった声が届いています。
また、双子との日々を描いた絵日記をまとめた書籍『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』の予約が始まっていることも報告。「いつか双子が読んでくれるのが楽しみだし ママたちに楽しく読んでもらえたら嬉しいな」とコメントしています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】中川翔子＆かわいい双子の姿
「お顔もハッキリしてますます可愛」中川さんは「毎日の離乳食タイムがしあわせ！ いましかないかわいい時間」とつづり、双子との日常を複数枚の写真で投稿。赤ちゃんを抱っこしながら満面の笑みを見せるショットや、カラフルなおもちゃに囲まれて寝転ぶ赤ちゃんの様子、双子が寝転ぶ姿、手作りの離乳食を並べた写真など、育児の日常をたくさん公開しています。
コメント欄には、「おっか様 素晴らしい」「お顔もハッキリしてますます可愛」「今日も可愛い過ぎます」「お兄ちゃん。ナイス！すてきカメラ目線」「ママと同じお顔で笑ってますね。かわい」「ぐんぐん大きく成長して、可愛さも爆裂」「すっかり母ちゃんの顔になりましたね」といった声が届いています。
絵日記書籍の予約もスタート中川さんはさらに「なんかもう自分のものより赤ちゃんにお金使うの幸せになってる」「双子といっしょに、お出かけがたのしいって人生の新しい体験！ はじめての桜をみにいくのも楽しみだなあ」と育児への喜びもつづりました。
また、双子との日々を描いた絵日記をまとめた書籍『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』の予約が始まっていることも報告。「いつか双子が読んでくれるのが楽しみだし ママたちに楽しく読んでもらえたら嬉しいな」とコメントしています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)