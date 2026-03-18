東京スカパラダイスオーケストラが、“VS.シリーズ”の第1〜5弾を完全収録したオリジナルアルバム『［SKA］SHOWDOWN』を本日リリースした。

本作は、さまざまな豪華ゲストと「戦うように一緒に音楽を作っていく。」というコンセプトを掲げ制作された楽曲を収録した意欲作。VS. ALI／VS. Chevon／VS. TK (凛として時雨)／VS. 稲葉浩志／VS. アイナ・ジ・エンドという、それぞれの楽曲で異なるアーティストと対峙することで、スカパラならではの熱量と化学反応が詰め込まれた作品に仕上がった。

“VS.シリーズ”以外にも舞台『muro式.トイ』テーマ曲「トイトイ feat.ムロツヨシ」、ドラマ『誘拐の日』オープニングテーマ曲「The Liar」、テレビ朝日系『じゅん散歩』テーマ曲「Once In A Lifetime」、そのほかにもアルバムタイトルを冠した楽曲「Showdown」や「盗まれたZIPANGU feat.浅井健一」、そして茂木欣一(Drums)がボーカルを担当した「一日花 [from 47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA]」のライブ音源も収録。

アルバムの『CD+Blu-ray盤』『CD+Blu-ray+GOODS盤』のBlu-rayには、＜47都道府県 HALL TOUR「47」＞より、11月19日に行われたLINE CUBE SHIBUYA公演のライブ映像を収録。さらに、これまで展開してきた“VS.シリーズ”全5曲のミュージックビデオも収められている。

そして本日、アルバム発売を記念して、本作の映像商品に収録されているライブ映像より「一日花」がフル尺で公開された。あの日の熱気と臨場感をそのまま体感できる映像となっている。

なお、本作の”VS.シリーズ”のゲストアーティストが大集結する同タイトルのライブが東京ガーデンシアターで3月31日に開催される予定だ。





『［SKA］SHOWDOWN』

発売日：2026年3月18日（水）

購入：https://tokyoska.lnk.to/20260318_AL

配信：https://tokyoska.lnk.to/20260318_ST_DL

【CD+Blu-ray+GOODS盤・1CD+1Blu-ray】

品番：CTZR-96133/B

価格：￥19,182 （税抜）/ ￥21,100（税込）

※初回生産限定盤

※ボックス仕様 【CD DISC】※全形態共通

01.Showdown

02.崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド)

03.Action (VS. 稲葉浩志)

04.タイムカプセル (VS. 稲葉浩志)

05.盗まれたZIPANGU feat.浅井健一

06.The Liar

07.クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)

08.トイトイ feat.ムロツヨシ

09.私たちのカノン (VS. Chevon)

10.サボタージュ (VS. ALI)

11.Once In A Lifetime

12.一日花 [from 47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA] 【Blu-ray DISC】※Blu-ray全盤種共通

◆LIVE映像

47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA

SE. THE PEAK THE PEAK¡Dale Dale! 〜ダレ・ダレ！〜Pride Of Lions遊戯みたいにGO

[トーキョースカメドレー ] ” TOUR「47」Special “The Liarクローズド・アーカイヴthe PIRATES天空橋You Are A Miracle ”ナイスなオマエ”きままな生活紋白蝶 -8 a.m. SKA-世界地図まだ、諦めてないだろ？国境の北、オーロラの果てトーキョー・デッド・ヒートSKA ME CRAZYあの夏のあいまいMESweet G一日花The LastParadise Has No Border

ENCOREThe Last NinjaDOWN BEAT STOMP THE PEAK¡Dale Dale! 〜ダレ・ダレ！〜Pride Of Lions遊戯みたいにGO[トーキョースカメドレー ] ” TOUR「47」Special “The Liarクローズド・アーカイヴthe PIRATES天空橋You Are A Miracle ”ナイスなオマエ”きままな生活紋白蝶 -8 a.m. SKA-世界地図まだ、諦めてないだろ？国境の北、オーロラの果てトーキョー・デッド・ヒートSKA ME CRAZYあの夏のあいまいMESweet G一日花The LastParadise Has No BorderENCOREThe Last NinjaDOWN BEAT STOMP ◆Music Video

・サボタージュ (VS. ALI)

・私たちのカノン (VS. Chevon)

・クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)

・Action (VS. 稲葉浩志)

・崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド) 【GOODS】

・47都道府県 HALL TOUR「47」写真集100P

※本写真集には、徳島公演までの写真を使用しております。

・ライブ定番グッズ3点セット（Tシャツ・フェイスタオル・ラバーバンド）

※TシャツはLサイズとなります。 【CD+Blu-ray盤・1CD+1Blu-ray】

品番：CTCR-96134/B

価格：￥8,682（税抜）/ ￥9,550（税込） 【CD DISC】

※全形態共通

【Blu-ray DISC】

※Blu-ray全盤種共通 【CD Only盤・1CD】

品番：CTCR-96135

価格：￥3,409（税抜）/ ￥3,750（税込）

【CD DISC】

※全形態共通

＜東京スカパラダイスオーケストラ『［SKA］SHOWDOWN』 ＞

会場：東京ガーデンシアター

公演日：2026年3月31日（火）

公演時間：開場 17:00／開演 18:00

詳細はこちら：https://tokyoska.net/live/live.php?id=1114761