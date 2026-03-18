『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』2026年にアニメ化決定 PV解禁で出演は石橋陽彩、伊藤美来 制作は手塚プロダクション
ライトノベル『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』が、2026年にアニメ化されることが決定した。あわせてティザービジュアル、PV、キャスト情報が解禁され、。押尾颯太役を石橋陽彩、佐藤こはる役を伊藤美来が担当する。
【動画】超ミニスカのヒロイン！公開された『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』PV
【メインスタッフ情報】
原作：猿渡かざみ「塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い」（小学館「ガガガ文庫」刊）
キャラクター原案：Aちき
監督：吉村文宏
シリーズ構成：あおしま たかし
キャラクターデザイン：奥嶋大介
音楽：成田 旬
制作：手塚プロダクション
【メインキャスト情報】
押尾颯太：石橋陽彩
佐藤こはる：伊藤美来
【イントロダクション】
クラス中の高嶺の花、佐藤こはる。
誰にも笑顔を見せない、通称“塩対応の佐藤さん”。
でもある日、同じクラスの押尾颯太が、
実家が営むカフェで見た佐藤さんの姿は……
スイーツの写真を撮るため奮闘する、隙だらけの姿で!?
本当は人見知りで不器用なだけの佐藤さんと、
そんな佐藤さんのことが好きな押尾君。
二人の距離は、スイーツとカメラをきっかけに、少しずつ縮まっていく。
もどかしくて、愛おしい。
世界で一番甘い両片想いに、きっとあなたもとろけてしまう――。
不器用な二人が織りなす
“甘くてしょっぱい”青春ラブコメディ！
■石橋陽彩コメント
押尾颯太役の石橋陽彩です。学生の時にこの作品と出会い、
いち読者としても「佐藤さんとこんな恋がしたいなぁ」と胸を高鳴らせてました。
そんな僕に押尾くんの役を任せていただけたこと、本当に光栄に思います。
絶対に佐藤さんを幸せにします。優しくてかっこよくて、どこか可愛げのある、
そんな押尾くんを魂込めて演じさせていただきます！よろしくお願いします！
■伊藤美来コメント
オーディションの時から、佐藤さんの塩対応ではあるけど甘々で
真っ直ぐで可愛いところに惹かれていたので、演じることができてとても光栄です。颯太と佐藤さんのすれ違いや思い違いにじれったくなりながらも、
素直で気遣い屋さんの二人のことを応援せざるをえません！
たまーに塩、颯太にだけはデレっデレな佐藤さんを表情豊かに
演じられたらと思っていますので、アニメの方でも
二人を見守ってください、よろしくお願いします！
【動画】超ミニスカのヒロイン！公開された『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』PV
【メインスタッフ情報】
原作：猿渡かざみ「塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い」（小学館「ガガガ文庫」刊）
キャラクター原案：Aちき
監督：吉村文宏
シリーズ構成：あおしま たかし
キャラクターデザイン：奥嶋大介
音楽：成田 旬
制作：手塚プロダクション
押尾颯太：石橋陽彩
佐藤こはる：伊藤美来
【イントロダクション】
クラス中の高嶺の花、佐藤こはる。
誰にも笑顔を見せない、通称“塩対応の佐藤さん”。
でもある日、同じクラスの押尾颯太が、
実家が営むカフェで見た佐藤さんの姿は……
スイーツの写真を撮るため奮闘する、隙だらけの姿で!?
本当は人見知りで不器用なだけの佐藤さんと、
そんな佐藤さんのことが好きな押尾君。
二人の距離は、スイーツとカメラをきっかけに、少しずつ縮まっていく。
もどかしくて、愛おしい。
世界で一番甘い両片想いに、きっとあなたもとろけてしまう――。
不器用な二人が織りなす
“甘くてしょっぱい”青春ラブコメディ！
■石橋陽彩コメント
押尾颯太役の石橋陽彩です。学生の時にこの作品と出会い、
いち読者としても「佐藤さんとこんな恋がしたいなぁ」と胸を高鳴らせてました。
そんな僕に押尾くんの役を任せていただけたこと、本当に光栄に思います。
絶対に佐藤さんを幸せにします。優しくてかっこよくて、どこか可愛げのある、
そんな押尾くんを魂込めて演じさせていただきます！よろしくお願いします！
■伊藤美来コメント
オーディションの時から、佐藤さんの塩対応ではあるけど甘々で
真っ直ぐで可愛いところに惹かれていたので、演じることができてとても光栄です。颯太と佐藤さんのすれ違いや思い違いにじれったくなりながらも、
素直で気遣い屋さんの二人のことを応援せざるをえません！
たまーに塩、颯太にだけはデレっデレな佐藤さんを表情豊かに
演じられたらと思っていますので、アニメの方でも
二人を見守ってください、よろしくお願いします！
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