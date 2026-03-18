『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』アニメ化で豪華キャスト発表
小説＆漫画『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』が、2026年にアニメ化されることが決定した。あわせてティザービジュアル、メインキャストが発表された。主人公・リン（小鳥遊倫）役は徳井青空、ヴィル役は小野友樹が担当する。
【画像】ヒロインめっちゃ可愛い！公開されたキャラ設定画
■原作者：米織先生コメント
この度『捨てられ聖女の異世界ごはん旅』がアニメ化されることになり、今も夢でも見ているような気分です！今にも踊り出したいのを懸命に堪えております。これもひとえに、応援してくださいました読者の皆様のおかげです。本当に、本当にありがとうございます！
文字の世界で生まれたリンたちが、イキイキと動いて、喋って、世界を冒険する……。こんな素敵な世界を作り上げてくださった監督やキャストの皆さまをはじめ、制作に携わってくださいましたスタッフの皆様。そして、仁藤あかね先生と小神奈々先生、いつも支えてくださいました編集のW様に深く御礼申し上げます。
■キャラクター原案：仁藤あかね先生コメント
アニメ化おめでとうございます！作画を通して関わらせていただいた世界が動き出すと思うと、わくわくします。おいしそうな料理や冒険はもちろん、暴食の卓の食べっぷりがアニメで見られるのがとても楽しみです！
■コミカライズ：小神奈々先生コメント
アニメ化おめでとうございます！何度も妄想しておりました！世界観もキャラクターさん達も大好きで、本当に楽しみです！コミカライズのお仕事をいただいてから、私の食への興味もすくすくと育ち、米織先生に食生活を支えて頂いているといっても過言ではありません。米織先生、仁藤あかね先生、読者の皆様、支えてくださるすべての皆様に感謝申し上げます。小説、アニメ、漫画、それぞれを楽しんでいただけたら幸いに思います。
■徳井青空コメント
ご飯を食べるのも作るのも大好きなのでリン役に決まったときは本当に嬉しかったです！作品に登場するメニューはどれも美味しそうで食べたくなります…！毎回美味しく食べてくれる素敵な仲間たちにも注目です。ご飯を食べて元気いっぱいになる、シンプルですが幸せを感じる瞬間が楽しく描かれています。どうぞお楽しみに！
■小野友樹コメント
やりましたッ！食べるの大好き声優のワタクシ小野友樹が、ドラグールのヴィル役として、ごはん旅をさせて頂きますッ！しかも大好きな聖女モノ！ごはん×聖女！ガーリックライス温玉カレーみたいなモンですね！スタッフさんのご厚意で、スタジオにも美味しいモノが溢れている素敵な現場から、お届けさせて頂きますッ！オンエアーを、ご飯を炊いてお待ちくださいッ！
■スタッフ
原作：米織（KADOKAWA『カドカワBOOKS』）
監督：濁川 敦
シリーズ構成：あおしまたかし
キャラクター原案：仁藤あかね
キャラクターデザイン：石井 泉
アニメーション制作：ＥＭＴスクエアード
制作協力：あんきち工房
【画像】ヒロインめっちゃ可愛い！公開されたキャラ設定画
■原作者：米織先生コメント
この度『捨てられ聖女の異世界ごはん旅』がアニメ化されることになり、今も夢でも見ているような気分です！今にも踊り出したいのを懸命に堪えております。これもひとえに、応援してくださいました読者の皆様のおかげです。本当に、本当にありがとうございます！
■キャラクター原案：仁藤あかね先生コメント
アニメ化おめでとうございます！作画を通して関わらせていただいた世界が動き出すと思うと、わくわくします。おいしそうな料理や冒険はもちろん、暴食の卓の食べっぷりがアニメで見られるのがとても楽しみです！
■コミカライズ：小神奈々先生コメント
アニメ化おめでとうございます！何度も妄想しておりました！世界観もキャラクターさん達も大好きで、本当に楽しみです！コミカライズのお仕事をいただいてから、私の食への興味もすくすくと育ち、米織先生に食生活を支えて頂いているといっても過言ではありません。米織先生、仁藤あかね先生、読者の皆様、支えてくださるすべての皆様に感謝申し上げます。小説、アニメ、漫画、それぞれを楽しんでいただけたら幸いに思います。
■徳井青空コメント
ご飯を食べるのも作るのも大好きなのでリン役に決まったときは本当に嬉しかったです！作品に登場するメニューはどれも美味しそうで食べたくなります…！毎回美味しく食べてくれる素敵な仲間たちにも注目です。ご飯を食べて元気いっぱいになる、シンプルですが幸せを感じる瞬間が楽しく描かれています。どうぞお楽しみに！
■小野友樹コメント
やりましたッ！食べるの大好き声優のワタクシ小野友樹が、ドラグールのヴィル役として、ごはん旅をさせて頂きますッ！しかも大好きな聖女モノ！ごはん×聖女！ガーリックライス温玉カレーみたいなモンですね！スタッフさんのご厚意で、スタジオにも美味しいモノが溢れている素敵な現場から、お届けさせて頂きますッ！オンエアーを、ご飯を炊いてお待ちくださいッ！
■スタッフ
原作：米織（KADOKAWA『カドカワBOOKS』）
監督：濁川 敦
シリーズ構成：あおしまたかし
キャラクター原案：仁藤あかね
キャラクターデザイン：石井 泉
アニメーション制作：ＥＭＴスクエアード
制作協力：あんきち工房
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