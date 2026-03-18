M!LK塩崎太智、“初期装備ニキ”を若槻千夏にいじられる「部活前じゃなくて？」
タレントの若槻千夏、M!LKの塩崎太智（崎＝たつさき）が、17日放送のテレビ朝日系バラエティー『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週水曜 深2：36 ※関東ローカル）に出演。塩崎が“初期装備ニキ”と話題となっていることについて番組で言及した。
【写真】ViVi国宝級イケメンランキング「全力すぎて本家も食っちゃう 初期装備アイドル」1位 M!LK塩崎太智
番組冒頭に塩崎が「初期装備ニキ」「肩幅ニキ」と話題になっていることが紹介されると、若槻が「初期装備ニキ？」と食いつく。
塩崎は「プライベートはとにかく楽に動きたくて」といい、半袖半ズボンの写真が公開されると、若槻は「これ私服なの？部活前じゃなくて？」とびっくり。
シンプルな半袖半ズボンでテレビ局に来るといい、この収録にも半袖で来ていたとスタッフから暴露されると、若槻から「ええ？今あんたM!LKなんだよ！」と強めのツッコみ。「それがゲームの初期装備みたいな」と“初期装備ニキ”の由来を説明すると、若槻も「課金ゼロのやつでしょ？」と波長の合った掛け合いを見せていた。
【写真】ViVi国宝級イケメンランキング「全力すぎて本家も食っちゃう 初期装備アイドル」1位 M!LK塩崎太智
番組冒頭に塩崎が「初期装備ニキ」「肩幅ニキ」と話題になっていることが紹介されると、若槻が「初期装備ニキ？」と食いつく。
塩崎は「プライベートはとにかく楽に動きたくて」といい、半袖半ズボンの写真が公開されると、若槻は「これ私服なの？部活前じゃなくて？」とびっくり。
シンプルな半袖半ズボンでテレビ局に来るといい、この収録にも半袖で来ていたとスタッフから暴露されると、若槻から「ええ？今あんたM!LKなんだよ！」と強めのツッコみ。「それがゲームの初期装備みたいな」と“初期装備ニキ”の由来を説明すると、若槻も「課金ゼロのやつでしょ？」と波長の合った掛け合いを見せていた。