WBC決勝・米国―ベネズエラ

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝で世界ランク3位の米国が同5位のベネズエラに2-3で敗れ、2大会ぶりの世界一奪還はならず。日本に敗れた前回に続き、2大会連続の準優勝となった。沈黙した主砲アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）に厳しい声が米ファンから殺到している。

主将にして主砲が大一番で沈黙した。試合前、国旗を担いでチームの先頭で入場したジャッジは左腕ロドリゲスに対し、初回の第1打席は見逃し三振、3回の第2打席は中途半端なスイングで空振り三振。3番手ブットに代わった6回2死一塁は甘い球を見送り、最後はフルカウントから三ゴロ。8回は直前にハーパーが起死回生の同点を2ランを放った後に見逃し三振に倒れた。

決勝は4打数無安打3三振と快音響かず。試合後は呆然とベネズエラナインの歓喜の様子をベンチから見つめた。X上には試合中から米ファンのブーイングが吹き荒れた。

「史上最悪の勝負弱さだ。どうでもいい場面でホームランを量産するくせに、肝心な大舞台になると途端に縮こまる。情けない」

「市民権を剥奪して国外追放しろ！」

「ネタじゃなくて本気でジャッジは俺が今まで見てきた中で間違いなく史上最悪のスター選手の一人だ。勝負強さが微塵も感じられない」

「アーロン・ジャッジなんて我々のキャプテンじゃない。絶好のチャンスを台無しにしやがった」

「こういう試合でアーロン・ジャッジが活躍するなんて期待しない方がいい。ヤンキースファンとして、毎年ずっと苦しめられてきたよ」

「ジャッジは“持ってない”」

「アーロン・ジャッジほどプレッシャーに弱い選手はこれまでいなかった」

「ジャッジは次のWBCでは守備固め要員でいいだろう」

「アーロン・ジャッジはもう二度とWBCに出すな」

「もしこの試合が“WBCレギュラーシーズン最終戦”と銘打たれていたらアーロン・ジャッジはホームラン5本は打ってるだろう。でも実際は意味のある試合だからクソみたいなんだよ」

今大会は試合前まで18打数5安打、打率.278、1本塁打、3打点。しかし、メジャーでもシーズンで本塁打を量産しながら、ポストシーズンの短期決戦では勝負弱さを指摘されることが多かった。一部のファンからは「ジャッジがすべての責任を押し付けられると思うと腹が立つ……WBC全体を通して、攻撃陣はひどかったのに……」と打線全体の勝負弱さを指摘する声もあった。



（THE ANSWER編集部）