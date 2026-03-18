大谷翔平が先頭打者ホームランを放って…“直後の行動”にデーブ大久保が驚き「大谷選手は自律神経も勉強してるんじゃないかって」
元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が15日、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画に出演。「2026 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」準々決勝のベネズエラ戦を振り返った。
“デーブ大久保”こと大久保博元氏
○先頭打者ホームラン直後の大谷翔平の行動に驚き
動画冒頭、デーブ氏は「まずは井端監督はじめコーチ陣、選手、そしてファンの皆様、本当にありがとうございました」と感謝を伝え、「ベスト8ということで。日本は優勝を狙っていたわけですから……何より、やってる人たちが一番悔しいです。悲しいし、苦しいし、でもその中で学んだことがたくさんありました」と、試合後半の大谷翔平の立ち振る舞いを例に挙げつつ、侍ジャパンを労った。
そして、「プロとして(試合を)振り返ってみると……」と切り出し、まずはアクーニャJr.の先頭打者ホームランについて、「想定はしてないわけじゃないけど、あんなに見事に打たれるっていうのは、なかなか想像しにくい打球だった」と回想。
続けて、「ベネズエラの選手たちが1試合終わったんじゃないかというくらいの喜び方をしてた」といい、「これはかえってチャンスだなと。みんな交感神経がバンバン上がって。まだ初回の1点なのにこんなに喜んでっていうふうに正直思いました」「ガンガン交感神経が上がったら、副交感神経を上げるって、普通はなかなかできない作業になってくるんで」と持論を展開する。
その上で、大谷が先頭打者ホームランを打ち返したことに触れ、「ベネズエラからしたら、こんなショックなホームランはないでしょうね」「3ランを打たれたような気にさせられるような、シーンとさせるホームランでした」と解説しながら、「でも、打って2、3歩、歩いたら、ベンチを見て、ベネズエラのような感じにならなかったですね。『抑えて抑えて。まだ初回なんだよ』って(いうようなジェスチャー)。本当に俺、大谷選手は自律神経も勉強してるんじゃないかっていう(ふうに思った)」と、驚きながらも感心した様子で語っていた。
【編集部MEMO】
『デーブ大久保チャンネル』は、西武の一軍打撃コーチ、楽天の監督、巨人の一軍打撃チーフコーチなどを務めた、元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏によるYouTubeチャンネル。清原和博氏や愛甲猛氏、広澤克実氏、槙原寛己氏をはじめとするレジェンド選手をゲストに迎えた動画が人気を博しているほか、野球界のニュースや自身の近況についてもトーク。巨人のコーチを退任する際には、原辰徳前監督からの招聘秘話、コーチ就任時の率直な心境を涙ながらに語った動画が注目を集めた(※動画「【報告】巨人軍を退団して、居酒屋の親父に戻ります。」にて)。
“デーブ大久保”こと大久保博元氏
○先頭打者ホームラン直後の大谷翔平の行動に驚き
動画冒頭、デーブ氏は「まずは井端監督はじめコーチ陣、選手、そしてファンの皆様、本当にありがとうございました」と感謝を伝え、「ベスト8ということで。日本は優勝を狙っていたわけですから……何より、やってる人たちが一番悔しいです。悲しいし、苦しいし、でもその中で学んだことがたくさんありました」と、試合後半の大谷翔平の立ち振る舞いを例に挙げつつ、侍ジャパンを労った。
続けて、「ベネズエラの選手たちが1試合終わったんじゃないかというくらいの喜び方をしてた」といい、「これはかえってチャンスだなと。みんな交感神経がバンバン上がって。まだ初回の1点なのにこんなに喜んでっていうふうに正直思いました」「ガンガン交感神経が上がったら、副交感神経を上げるって、普通はなかなかできない作業になってくるんで」と持論を展開する。
その上で、大谷が先頭打者ホームランを打ち返したことに触れ、「ベネズエラからしたら、こんなショックなホームランはないでしょうね」「3ランを打たれたような気にさせられるような、シーンとさせるホームランでした」と解説しながら、「でも、打って2、3歩、歩いたら、ベンチを見て、ベネズエラのような感じにならなかったですね。『抑えて抑えて。まだ初回なんだよ』って(いうようなジェスチャー)。本当に俺、大谷選手は自律神経も勉強してるんじゃないかっていう(ふうに思った)」と、驚きながらも感心した様子で語っていた。
【編集部MEMO】
『デーブ大久保チャンネル』は、西武の一軍打撃コーチ、楽天の監督、巨人の一軍打撃チーフコーチなどを務めた、元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏によるYouTubeチャンネル。清原和博氏や愛甲猛氏、広澤克実氏、槙原寛己氏をはじめとするレジェンド選手をゲストに迎えた動画が人気を博しているほか、野球界のニュースや自身の近況についてもトーク。巨人のコーチを退任する際には、原辰徳前監督からの招聘秘話、コーチ就任時の率直な心境を涙ながらに語った動画が注目を集めた(※動画「【報告】巨人軍を退団して、居酒屋の親父に戻ります。」にて)。