ユニバーサルミュージック合同会社が18日、公式サイトを更新。今日発売の「DREAMS COME TRUE」ニューアルバムに不具合が生じたことを発表した。

「3月18日（水）発売、DREAMS COME TRUE オリジナルNEW ALBUM 『THE BLACK ○ ALBUM』ミュージックチャーム 及び 二次元コード 試聴用音源 不具合に関するお詫びとお知らせ」と報告。

「2026年3月18日（水）に発売されました、DREAMS COME TRUE オリジナルNEW ALBUM『THE BLACK ○ ALBUM』初回限定盤付属のミュージックチャーム 及び 通常盤に封入の二次元コードで試聴可能なアプリ『NeSTREAM LIVE』での配信音源に関して、不具合があることが判明しました」と明かした。

「現在は、不具合のない正しい音源に差し替えが完了しております」とし「お買い求め頂いたお客様には、大変なご迷惑をお掛けする形となり誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げます」陳謝。「お客様 及び DREAMS COME TRUEのメンバー、並びに関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。以後、このようなことがおこならないように再発防止に努めます。何卒、変わらぬご愛顧を賜ります様、お願い申し上げます」と再度謝罪した。