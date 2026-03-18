「大和証券Mリーグ2025-26」3月17日の第2試合、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が、南1局の親番で衝撃的な大爆発を見せた。細かく刻んで繋いだ連荘の先に、決定打となる一撃を卓上に突き刺した。

【映像】ライバルを圧倒！岡田紗佳、極上の親跳満シーン

場面は南1局6本場。岡田は5万2600点持ちのトップ目として親番を維持していた。これまで粘り強いテンパイ取りや小刻みなアガリで親権を死守してきたが、6本場という積み重ねの割には点数自体の伸びは緩やか。さらなるリードを広げたい局面で、岡田の元に最高級の配牌が舞い込む。

マンズで1面子、赤5索を含んだ両面、ドラの7索を含んだ両面、さらにピンズも両面ターツと、スピードと打点を兼ね備えた好形。岡田はこのチャンスを逃さず、迷いのない手順でツモを伸ばしていく。7巡目、7筒を引き入れたところで待望のテンパイ。タンヤオ・平和・赤・ドラが確定する3・6索待ちで、満貫以上が約束された先制リーチを敢行した。

勢いに乗る岡田のリーチに対し、他家も容易には立ち向かえない。膠着状態が続く中、決着は16巡目。岡田が力強く引き寄せたのはアガリ牌の6索だった。リーチ・ツモ・タンヤオ・平和・赤・ドラに、裏ドラも1枚乗せて親の跳満、1万8000点。6本場の供託も含め、一局で2万800点という特大の収入を得た。

この決定的な一打に、ファンからは「おかぴ最強！」「ないすー」「すごいよおかぴーさん」「素晴らしい岡田」「朝までやりますか」「えぐいー！」と、その圧倒的な攻撃力を称えるコメントが殺到。この一撃が、後に9万点を超える歴史的な大トップへの導火線となった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

