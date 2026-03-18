・千代建が急動兆、トヨタと協業体制で水素製造装置量産報道受け１６％高の大立ち回り

・アクセルＨＤが大幅反発、ＪＡＸＡの「宇宙戦略基金事業第２期」に採択

・東電ＨＤが急騰、資本提携に海外ファンド関心示し「非上場化も視野」と伝わる

・若築建が急速人気化、今３月期営業２２％増益に大幅増額し反転トレンド突入

・パーク２４がマド開け大幅に３日続伸、税効果で２６年１０月期最終利益予想を上方修正

・三菱マが一時１２％高と急騰、日米でのレアアース・銅の共同開発に参加と伝わる

・オープンＷが急動意、今期上場来の初配当実施とスタートアップ人材紹介企業の子会社化で株高後押し

・ＩＮＰＥＸが続伸し連日の最高値、ＷＴＩ価格は９６ドル前後で高止まり状態

・トリプラが大幅高で４連騰、サービス稼働施設数増加し１１～１月期経常益５９％増

・アドテストが切り返し急、エヌビディアＣＥＯ発言を背景とした米半導体株高に追随

・ブレインズが続急騰、アイシンと連携しフィジカルＡＩ領域へ積極展開



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS