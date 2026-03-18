「積載量の多さ」を活かすパトカー

山梨県警は2026年3月17日（火）、新しいパトロールカーを公式X（旧：Twitter）で公開しました。

【こっちはまだまだ走る！】これが「20世紀末から現役の古参パトカー」です（写真で見る）

公開されたのは山梨県警の上野原警察署に新配備された、現行型トヨタ「シエンタ」の警ら用パトカーです。こうしたパトカーはセダンや小型ハッチバック車、または人員輸送用の中・大型ミニバンが多く、小型ミニバンがベース車両に選ばれるのは珍しい事例です。とはいえ前例がまったくないわけではなく、2024（令和6）年度には、静岡県警に同型の警ら用パトカーが複数配備されています。

山梨県警によると現行シエンタの導入は県内初で、これまで運用してきたダイハツ「テリオス」（1998〜2006年）がベースの車両と置き換えるとのことです。テリオスは積載能力や取り回しの良さと走破性を両立した小型SUVで、同車両は山がちな上野原市内において長年活躍してきました。山梨県警は新しいシエンタのパトカーについて「積載量の多さを活かし各種警察活動に従事します」としています。

ちなみに上野原警察署では、今回引退するテリオスよりも古いトヨタ「クラウン」（S150系）ベースのパトカーも活躍しています。導入は1999（平成11）年度と車齢は26年を超えていますが、2026年2月には車検の更新も決定。同年1月上旬に起きた上野原市の森林火災でも業務に当たったほか、今後も各種イベントにも“出動”すると発表されています。