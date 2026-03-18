「リスボンの奇跡」「衝撃の連続」日本人MFが先発のポルトガル名門、大逆転でCLベスト８進出！ ０−３→５−３でノルウェー王者撃破！「凄すぎるよ」の声
現地３月17日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグで、守田英正が所属するポルトガルの名門スポルティングが、ノルウェー王者ボデ／グリムトとホームで対戦した。
守田が先発したスポルティングは、敵地での第１レグを０−３で落としていたなか、第２レグでは34分に先制すると、61分に加点。78分にも得点を挙げ、ついにアグリゲートスコアを３−３とする。
90分で決着をつかず、延長戦に入って92分に勝ち越し弾を奪うと、120＋１分にはダメ押しの５点目を記録。このまま２戦合計５−３で勝利した。
大逆転劇を演じ、CLベスト８進出を決めたスポルティングにSNS上では次のような声が上がった。
「リスボンの奇跡」
「驚異の逆転勝利」
「勢い乗りまくり」
「衝撃の連続だった」
「すげえええええ」
「守田がCLベスト８の景色に」
「凄すぎるよ」
「リベンジ熱い」
驚きの展開だった。なお、30歳の日本代表MFは68分までプレーした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
守田が先発したスポルティングは、敵地での第１レグを０−３で落としていたなか、第２レグでは34分に先制すると、61分に加点。78分にも得点を挙げ、ついにアグリゲートスコアを３−３とする。
大逆転劇を演じ、CLベスト８進出を決めたスポルティングにSNS上では次のような声が上がった。
「リスボンの奇跡」
「驚異の逆転勝利」
「勢い乗りまくり」
「衝撃の連続だった」
「すげえええええ」
「守田がCLベスト８の景色に」
「凄すぎるよ」
「リベンジ熱い」
驚きの展開だった。なお、30歳の日本代表MFは68分までプレーした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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