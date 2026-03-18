「50ccスーパーカブ」が消えた理由とそれでも消えない「カブの精神」【ホンダ開発者に聞く】

長らく「原付＝50cc」が常識だった日本。かつて、あるいは今も「50ccの原付に乗っていた」という方は多いと思います。しかし排ガス規制のため、2025年10月31日で国内メーカーの50cc原付は生産終了してしまいました。その代わりに登場したのが、125cc以下のエンジンを積みながら最高出力4.0kW以下と50cc相当に抑え、原付免許で乗れるという「新基準原付」。ホンダはこの制度に合わせて、110ccエンジンをあえてパワーを落として使う「スーパーカブ110 Lite」を開発、発売しました。なぜ50ccの代わりに110ccなのか？そもそも小さいエンジンは何が難しいのか？開発責任者に話を聞いてきました。（コラムニスト フェルディナント・ヤマグチ）

江戸前鮨の名店、天本に行ってきました

みなさまごきげんよう。

フェルディナントヤマグチでございます。

ゴルフ仲間と江戸前鮨の名店、天本に行ってきました。東麻布天本は、予約困難店という「ラベル」だけで語ると本質を取りこぼします。派手な驚きではなく、仕事の積み重ねが一貫ごとに静かに伝わってくるところに店の良さがあります。

つまみも徒に珍味方向へ振らない。素材の力を見せつつ、包丁、火入れ、締め方、寝かせ方といった基礎の強さで食べさせてくれます。

握りに入ってからも同じで、鮨飯は必要以上に主張せず、それでいて種を受け止めるだけの芯がある。口に入れた瞬間の派手さより、食べ終えたあとに「あれは良かったね」と余韻が残るような、そんな鮨です。

江戸前を看板にする店はたくさんありますが、実際には酢を立てすぎたり、パフォーマンスに走ったりすることが多いのが実情です。天本はそこがいやらしくない。ちゃんと手が入っているのに、「やってます感」が出ないのです。

ということで本編へと参りましょう。

累計販売台数1億1000万台超！再来年で発売70周年を迎える「世界のアシ」。ホンダ スーパーカブの開発者インタビューをお送りします。

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