二階堂高嗣＆猪俣周杜の「恋」の定義は？『ニカゲーム』新企画で価値観があらわに
二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演する18日放送のテレビ朝日系『ニカゲーム』（深1：58）では、ガク（真空ジェシカ）と新山（さや香）を迎えての新企画「辞書みたいに説明できるかな？」に挑む。
【写真】『ニカゲーム』新企画リコーダージェスチャーゲーム…二階堂高嗣、松倉海斗ら奮闘
まずは、二階堂、猪俣、ケムリ、新山の4人が、ある言葉の意味を自分なりに考えまとめて、辞書っぽく説明。その説明を、先生役であるガクが10点満点で評価していく。今回お題となる言葉は…「恋」。果たして4人は「恋」の定義をどのように表現するのか、それぞれの価値観も露呈することに。
そして、ガクはどのように4人の「恋」の定義を評価するのか。大事なのは熱意（？）表現力（？）オリジナリティ（？）お題が発表されるやいなや、ケムリは「なんか、恥かきたくねーな」と不安げな様子。それに対してガクは「恥なしで恋は語れない」と、早くも価値観の相違が…。
4人ぞれぞれの「恋」の定義に対し、先生ガクはどう評価をしていくのか。「うるささあり」「玄人向け」など辛口評価が飛び出す中、ハナマルがついた表現も。気になる二階堂・猪俣なりの「恋」の定義とは。さらに、番組の最後にはあるお知らせも。
なお、今週のTELASAオリジナルは、「Travis Japan 松倉参戦！四字熟語トーナメント未公開シーン」を届ける。
【写真】『ニカゲーム』新企画リコーダージェスチャーゲーム…二階堂高嗣、松倉海斗ら奮闘
まずは、二階堂、猪俣、ケムリ、新山の4人が、ある言葉の意味を自分なりに考えまとめて、辞書っぽく説明。その説明を、先生役であるガクが10点満点で評価していく。今回お題となる言葉は…「恋」。果たして4人は「恋」の定義をどのように表現するのか、それぞれの価値観も露呈することに。
4人ぞれぞれの「恋」の定義に対し、先生ガクはどう評価をしていくのか。「うるささあり」「玄人向け」など辛口評価が飛び出す中、ハナマルがついた表現も。気になる二階堂・猪俣なりの「恋」の定義とは。さらに、番組の最後にはあるお知らせも。
なお、今週のTELASAオリジナルは、「Travis Japan 松倉参戦！四字熟語トーナメント未公開シーン」を届ける。