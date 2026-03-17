3月16日の参院予算委員会で立憲民主党の小沢雅仁参院議員から「子どもの自殺対策」について問われた高市早苗首相の答弁が、ネット上で大きな波紋を広げている。

【写真】右手首を押さえて苦悶の表情を浮かべる高市首相、拡散された“証拠動画”

統一教会との関係を示唆する指摘も

高市首相は、1週間で10人の子どもが命を絶つ現状に対し、「あなたは1人で生まれてきたのではない」「7代前まで遡れば250人を超えるご先祖様がいる。その奇跡的な幸運を共有したい」と、先祖からの命のリレーを強調する持論を展開した。

これに対し、即座に反応したのが“ひろゆき”こと西村博之氏だ。自身のXで「『あなたの命は重い』と言うことで、自殺を辞めると思っている大人が居ることにびっくり」と切り捨て、「子どもが何を考えているかに本当に興味がないんだろう」と、当事者の絶望との乖離を痛烈に批判した。

また、俳優の鈴木勝吾も「親からもらった命なんて分かった上で、それは関係ないんだよね」と投稿。「今、どうして苦しいのかを制度や仕組みで汲み取ってあげることはできないのか」と、精神論ではなく具体的な救済策を求める声を上げた。

議論はこれだけに留まらない。

「高市首相が口にした“7代前”という具体的な数字が、旧統一教会の教義の基本単位と一致するとして、SNS上で教団との関係を指摘する声が噴出しているのです」（スポーツ紙記者、以下同）

弁護士の紀藤正樹氏も、2の7乗をベースにした計算の速さに触れつつ、「旧統一教会の『先祖解怨』の問題性につき、かなり勉強されているようにも見えます。いろいろ気になります」と指摘。

だが一方で、SNS上にはこの疑惑を「言いがかりだ」とする見方もある。

「仏教には古くから“七世父母（しちせいふぼ）”という言葉があり、過去7代にわたる先祖を供養する文化が存在します。実際、現在は削除されていますが、高市首相が2012年に公開したブログでは、地元・奈良の住職が『7代前までのご先祖様の霊をお慰めするように』と説法していたエピソードを紹介していました」

さまざまな意見が飛び交った“7代前”発言。どうやら仏教的な教えがベースにあると考えるのが自然なのかもしれない。