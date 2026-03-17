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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月17日は、コンパクトながら最大5Gbpsで高速データ転送ができるUGREEN（ユーグリーン）の「USB-C TFカードリーダー」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN microSD USB C カードリーダー TF マイクロSDカード リーダー 超小型 高速転送 タイプC OTG対応 Android iPadOS Windows MacOS Linux対応 亜鉛合金 935円 （28%オフ） Amazonで見る PR PR

UGREENのヒット商品「USB-C TFカードリーダー」が28％オフ。スマホやタブレットに直接挿して使えます

UGREEN（ユーグリーン）の「USB-C TFカードリーダー」が28％オフで登場。

2TBまでの大容量TFカード（microSDカード）に対応。挿入方向のマーク付きで、直感的に取り扱えるのもGOOD。

PCだけでなく、OTG機能＆USB-Cポートを搭載したスマホ、タブレットに直接アクセスでき、写真や動画といったさまざまなデータ移行が可能です。

WindowsやLinux、MacOs、Androidなど多数のシステムに動作し、ソフトウェアやドライバーは不要。事前に準備が必要なく使えるのは助かりますね。

コンパクトで持ち運びもラクラク。高い放熱性と安全性を備え、安全にデータ移行できますよ

3.2cm×1.6cm×0.9cmと指先サイズのコンパクトさが特長。持ち運びやすいので、オフィスだけでなくカフェや出張先などでも使えます。

ストラップを取り付けられるストラップホール付きなので、小物入れやバックにつけて持ち歩けば紛失防止に役立ちます。

重厚感のある亜鉛合金ケースは高級感があり、落ち着いた印象を与えます。

過電流や過電圧など保護機能を豊富に備え、大切なデータをしっかり守ります。放熱性に優れており、データ移行中の発熱を抑え安全に使用できますよ。

最大5Gbpsの高速データ転送をサポート。高画質な写真や4K動画など大容量データもストレスなく扱えます

高性能なインテリジェントチップPL2731を搭載。最大5Gbpsの高速データ転送を実現しており、4K動画のような重たいデータも待たずに移行が可能。

お出かけがしやすくなるこれからの季節は、写真や動画など思い出をたくさん撮りたいもの。

1000円以下で買える「USB-C TFカードリーダー」があれば、データ移行が快適になること間違いなし。スマホの容量が不足しがちな人にもおすすめですよ。

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なお、上記の表示価格は2026年3月17日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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