猫と一緒に暮らす飼い主さんが投稿した“とある光景”が大反響！おうちの洗面台を意地でも占拠する猫さんの姿勢がInstagramに投稿されると、瞬く間に750万回以上も再生され、「幸せな笑いをありがとうございます！」「めっちゃ好きだ笑」「私は被害者だ！みたいな顔してくるんよなーw」といった声が寄せられました。

【動画：洗面台の上からどかない猫→水を出してみた結果…微笑ましすぎる光景】

洗面台に行くと…

Instagramアカウント「おてねこ｜保護猫の日常(@ote__neko)」さまは、猫の「ライム」くんと「レモン」くんの日常を投稿しています。

飼い主さんによると、猫を飼うと可愛くもちょっぴり困ってしまう出来事に遭遇することもあるのだとか。それが……

洗面台の占拠！ちょうど良い形に丸くボウル型になっているのがレモンくんにとって心地よいのでしょう。飼い主さんが「どいて」「お水出すよ」と合図を送ってもどいてくれる気配はありません。

意地でも動かない猫さん

そこで、飼い主さんが少しだけ水を出してみると……

耳やしっぽがピクッと反応するものの、「絶対にここを動かないぞ」という確固たる意志を感じるくらい微動だにしないレモンくん。

その後も飼い主さんが根気強く水を出したり止めたりしてみるも、「何！？」「水を出さないで！」と振り返る素振りは見せるものの、洗面台からどこうとはしないレモンくん。ここまで来たら根比べです！

生活圏内を占拠する姿が話題に

その後も「やめるニャ！」と反応を見せ始めるレモンくん。レモンくんが立ち上がったのを見て、あともう一押しか、と思いきや……

そのまま洗面台に座り込んでしまいました……。一筋縄ではいかないレモンくん。この後も飼い主さんとの攻防は続くのでした！

レモンくんによる洗面台を占拠する日常の光景は、Instagramでも大きな話題になりました。コメント欄には「幸せな笑いをありがとうございます！」「めっちゃ好きだ笑」「私は被害者だ！みたいな顔してくるんよなーw」といった声が寄せられ、猫を飼っている方からは「あるある」として共感する声も届いています。

そんなレモンくんと同居猫「ライム」くんと過ごすのんびりとした穏やかな日常は、Instagramアカウント「おてねこ｜保護猫の日常」さまでご覧いただけます。他の日の2匹の様子も気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

レモンくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「おてねこ｜保護猫の日常(@ote__neko)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。