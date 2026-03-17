【ファミマ限定】‟サクッ･ふわっ･とろっ”食感の「八天堂 冷やして食べる くりーむメロンパン カスタードプリン風」発売

ファミリーマートは、「八天堂 冷やして食べる くりーむメロンパン カスタードプリン風」(税込298円)を、2026年3月17日から全国の約16,400店で販売している。

※一部店舗では取り扱いがない場合がある。

※八天堂店舗、オンラインショップでは販売しない。

【商品画像はこちら】まるでカスタードプリンのような味わいのくりーむメロンパンは卵のコクとバニラが香るカスタードクリーム&ほろ苦いカラメルフィリングが味わえる

〈サクッ･ふわっ･とろっ食感が楽しめるくりーむメロンパン〉

八天堂の「冷やして食べるスイーツパン」シリーズは、配合にこだわったパン生地にとろけるクリームを合わせた。まるでケーキのような味わいを気軽にワンハンドで楽しめる。

「冷やして食べる くりーむメロンパン」は、八天堂の代名詞である冷やして食べる「くりーむパン」に次ぐスイーツパンのシリーズだ。ザラメとグレーズ(砂糖衣)をまとわせたクッキー生地、しっとりとしたパン生地、とろけるクリームの組み合わせで、‟サクッ･ふわっ･とろっ”とした食感が楽しめる。ザラメとグレーズの量、クッキー生地の量とバランスを調整し、スイーツらしい甘さと満足感がありながらも、軽く食べられる程よい味わいを追求している。

ファミリーマートではこれまで、第1弾「ミルクカスタード」第2弾「静岡クラウンメロン」を発売し、好評の声を受けて、再販も行ってきた。

◆「冷やして食べる くりーむメロンパン カスタードプリン風」税込298円

第3弾となる今回は、卵のコクとバニラが香るカスタードクリームとほろ苦いカラメルフィリングが味わえる新フレーバー「カスタードプリン風」を発売する。

グレーズ(砂糖衣)とザラメを施した、ほどよい甘さのクッキー生地に、卵のコクとバニラ香るカスタードクリーム、ほろ苦いカラメルフィリングを合わせ、まるでカスタードプリンのような味わいに仕上げた。

【商品画像はこちら】まるでカスタードプリンのような味わいのくりーむメロンパンは卵のコクとバニラが香るカスタードクリーム&ほろ苦いカラメルフィリングが味わえる