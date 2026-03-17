【ファミマ限定】‟サクッ･ふわっ･とろっ”食感の「八天堂 冷やして食べる くりーむメロンパン カスタードプリン風」発売
ファミリーマートは、「八天堂 冷やして食べる くりーむメロンパン カスタードプリン風」(税込298円)を、2026年3月17日から全国の約16,400店で販売している。
※一部店舗では取り扱いがない場合がある。
※八天堂店舗、オンラインショップでは販売しない。
【商品画像はこちら】まるでカスタードプリンのような味わいのくりーむメロンパンは卵のコクとバニラが香るカスタードクリーム&ほろ苦いカラメルフィリングが味わえる〈サクッ･ふわっ･とろっ食感が楽しめるくりーむメロンパン〉
八天堂の「冷やして食べるスイーツパン」シリーズは、配合にこだわったパン生地にとろけるクリームを合わせた。まるでケーキのような味わいを気軽にワンハンドで楽しめる。
「冷やして食べる くりーむメロンパン」は、八天堂の代名詞である冷やして食べる「くりーむパン」に次ぐスイーツパンのシリーズだ。ザラメとグレーズ(砂糖衣)をまとわせたクッキー生地、しっとりとしたパン生地、とろけるクリームの組み合わせで、‟サクッ･ふわっ･とろっ”とした食感が楽しめる。ザラメとグレーズの量、クッキー生地の量とバランスを調整し、スイーツらしい甘さと満足感がありながらも、軽く食べられる程よい味わいを追求している。
ファミリーマートではこれまで、第1弾「ミルクカスタード」第2弾「静岡クラウンメロン」を発売し、好評の声を受けて、再販も行ってきた。◆「冷やして食べる くりーむメロンパン カスタードプリン風」税込298円
第3弾となる今回は、卵のコクとバニラが香るカスタードクリームとほろ苦いカラメルフィリングが味わえる新フレーバー「カスタードプリン風」を発売する。
グレーズ(砂糖衣)とザラメを施した、ほどよい甘さのクッキー生地に、卵のコクとバニラ香るカスタードクリーム、ほろ苦いカラメルフィリングを合わせ、まるでカスタードプリンのような味わいに仕上げた。
【商品画像はこちら】まるでカスタードプリンのような味わいのくりーむメロンパンは卵のコクとバニラが香るカスタードクリーム&ほろ苦いカラメルフィリングが味わえる