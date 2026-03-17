【ひらがなクイズ】爽快感を味わおう！ 空欄に共通する2文字は？ 西欧の国や創作の現場がヒント
日々の暮らしや趣味の世界で見聞きする言葉の「重なり」をひも解いて、頭を柔らかくしてみませんか？
今回は、はるか遠くの国から、緻密な世界観を表現する模型まで、少し専門的な響きの言葉をそろえました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字が何か、これまでの知識を頼りに考えてみましょう。
□□んだ
じ□□ま
びで□□いと
しなり□□いたー
ヒント：風車や運河、チューリップの景色が思い浮かぶ、西ヨーロッパにある国の名前は？
答えを見る
↓
↓
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▼解説
それぞれのキーワードに「おら」を当てはめると、次のようになります。
おらんだ（オランダ）
じおらま（ジオラマ）
びでおらいと（ビデオライト）
しなりおらいたー（シナリオライター）
ヨーロッパの情緒ある風景が浮かぶ「オランダ（おらんだ）」、細密な世界観を再現する「ジオラマ（じおらま）」、現場を明るく照らす「ビデオライト（びでおらいと）」、そして物語に命を吹き込む「シナリオライター（しなりおらいたー）」。
地理、趣味の模型、撮影機材、そしてクリエイティブな職業と全く異なる要素が、特定の2文字を介して一つにつながる瞬間は、言葉が持つパズルとしての魅力を再発見させてくれますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、はるか遠くの国から、緻密な世界観を表現する模型まで、少し専門的な響きの言葉をそろえました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字が何か、これまでの知識を頼りに考えてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
じ□□ま
びで□□いと
しなり□□いたー
ヒント：風車や運河、チューリップの景色が思い浮かぶ、西ヨーロッパにある国の名前は？
答えを見る
↓
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↓
正解：おら正解は「おら」でした。
▼解説
それぞれのキーワードに「おら」を当てはめると、次のようになります。
おらんだ（オランダ）
じおらま（ジオラマ）
びでおらいと（ビデオライト）
しなりおらいたー（シナリオライター）
ヨーロッパの情緒ある風景が浮かぶ「オランダ（おらんだ）」、細密な世界観を再現する「ジオラマ（じおらま）」、現場を明るく照らす「ビデオライト（びでおらいと）」、そして物語に命を吹き込む「シナリオライター（しなりおらいたー）」。
地理、趣味の模型、撮影機材、そしてクリエイティブな職業と全く異なる要素が、特定の2文字を介して一つにつながる瞬間は、言葉が持つパズルとしての魅力を再発見させてくれますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)