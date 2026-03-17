ドワンゴが主催するボカロ文化の祭典『The VOCALOID Collection（ボカコレ）』の特別企画として、乃木坂46の井上和がボカロ楽曲を歌唱するスペシャルスタジオライブ『Nagi Inoue (Nogizaka46) meets VOCALOID MUSIC -Special Live & Document-』が、4月29日にMTVおよびニコニコ動画で公開される。

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井上和は乃木坂46の5期生メンバーで、幼少期からボカロ文化に親しんでいる。過去にはボカコレと音楽授賞式『MTV VMAJ』のコラボレーションで創設された「Daisy Bell Award」のスペシャルステージで、受賞楽曲「リレイアウター」（作詞・作曲：稲葉曇）を歌唱している。

本企画で井上が披露するのは、本人の選曲による2曲。生きていくことの葛藤を描いた「命ばっかり」（作詞・作曲：ぬゆり）と、電脳ポップソング「Melty Magic」（作詞・作曲：picco）が歌唱される。

本ライブの模様は、歌唱映像にくわえて収録までのメイキングやインタビューを交えた特別番組として、4月29日19時よりMTV（CS放送）で放送。放送後にはニコニコ動画でも歌唱映像が公開される。

■コメント

「乃木坂46の井上和です。去年に引き続き、大好きなボーカロイド楽曲を歌わせていただけることを、とても嬉しく思います。好きなものがこうしてお仕事に繋がることは本当にありがたいですし、私はとても恵まれているなと感じています。本当にありがとうございます。

私がこのボーカロイドの世界に魅せられたように、この歌唱が誰かの心に届いたら嬉しいです。よろしくお願いします。」

（文＝リアルサウンド編集部、写真＝稲垣謙一）