『鬼滅の刃』新たな特典発表で大反響 絵柄に「予想ハズレ」「絶対にほしいっ！」
アニメ『鬼滅の刃』の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）の新たな入場者特典が発表された。20日から「エンドロールイラストカード 第1弾」、28日から「エンドロールイラストカード 第2弾」が配布となり、絵柄がネット上で話題になっている。
【画像】最後の特典！キャラ大集結の配布される『鬼滅の刃』イラストカード
配布される特典「エンドロールイラストカード 第1弾」は、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の最後を飾った「エンドロールイラスト」のA4サイズの大判カードで、第一弾は竈門炭治郎・嘴平伊之助・栗花落カナヲ・胡蝶しのぶ・悲鳴嶼行冥が描かれている。
「エンドロールイラストカード 第2弾」は竈門禰豆子・我妻善逸・不死川玄弥・冨岡義勇・時透無一郎・甘露寺蜜璃・伊黒小芭内・不死川実弥が描かれており、それぞれ計30万人限定で配布される。
絵柄も解禁となり、ネット上では「2枚合わせるとA3サイズになりそうな予感する 結構でかい！」「感動のエンドロールをイラストに ありがとうございます ラストに相応しい特典ですぅ」「絶対にほしいっ！」「フィナーレまで10回は入城したい気持ち！ エンドロールイラストイラストはいつ来るかなってずっと楽しみにしてた！ 最後に素敵な特典ありがとうございます！！！ 大好きです」「てっきり獪岳と童磨のがくるのかと思ってたら予想ハズレ」などの声が出ている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれている。
現在の興収は公開241日間で興収398.4億円を突破。歴代興収ランキングは国内歴代1位となる興収407.5億円を突破した前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2020年10月公開）に続き、2位にラインクインしており、大台の興収400億円まで残り1.6億円となっている。
【画像】最後の特典！キャラ大集結の配布される『鬼滅の刃』イラストカード
配布される特典「エンドロールイラストカード 第1弾」は、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の最後を飾った「エンドロールイラスト」のA4サイズの大判カードで、第一弾は竈門炭治郎・嘴平伊之助・栗花落カナヲ・胡蝶しのぶ・悲鳴嶼行冥が描かれている。
絵柄も解禁となり、ネット上では「2枚合わせるとA3サイズになりそうな予感する 結構でかい！」「感動のエンドロールをイラストに ありがとうございます ラストに相応しい特典ですぅ」「絶対にほしいっ！」「フィナーレまで10回は入城したい気持ち！ エンドロールイラストイラストはいつ来るかなってずっと楽しみにしてた！ 最後に素敵な特典ありがとうございます！！！ 大好きです」「てっきり獪岳と童磨のがくるのかと思ってたら予想ハズレ」などの声が出ている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれている。
現在の興収は公開241日間で興収398.4億円を突破。歴代興収ランキングは国内歴代1位となる興収407.5億円を突破した前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2020年10月公開）に続き、2位にラインクインしており、大台の興収400億円まで残り1.6億円となっている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優