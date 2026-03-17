Appleは、オーバーイヤー型ヘッドフォンの新モデル『AirPods Max 2』を発表した。3月25日より予約注文を開始し、来月上旬より販売を開始する。価格は89,800円（税込）、カラーはミッドナイト、スターライト、オレンジ、パープル、ブルーの5色展開だ。

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『AirPods Max 2』は、新たにH2チップを搭載したモデル。前世代と比較して最大1.5倍効果的なアクティブノイズキャンセリング（ANC）を実現し、飛行機のエンジンや通勤電車などのノイズをさらに抑えられるとしている。外部音取り込みモードも新しいデジタル信号処理アルゴリズムにより、より自然な聞こえ方になった。

音質面では、新しいハイダイナミックレンジアンプを搭載。空間オーディオコンテンツでは、音源定位の向上、より正確で安定した低音域レスポンス、より自然な中高音域を実現する。付属のUSB-Cケーブルで接続すると24ビット48kHzのロスレスオーディオに対応し、USB-C接続時にはヘッドトラッキングによるパーソナライズされた空間オーディオで制作とミックスの両方を行える唯一のヘッドフォンになるという。また、ワイヤレスオーディオのレイテンシーが低減されたことで、ゲームモードでのプレイ体験も向上している。

最大の変更点は、H2チップの搭載により、多数のインテリジェンス機能が『AirPods Max』シリーズに初めて導入されることだ。周囲の状況に応じてANCと外部音取り込みモードのレベルを自動調整する「適応型オーディオ」、近くの人と話し始めるとコンテンツの音量を下げる「会話感知」、Apple Intelligenceを活用して対面での多言語コミュニケーションを可能にする「ライブ翻訳」、通話中に周囲の雑音を遮断しながら声を優先的に拾う「声を分離」などが利用可能となる。

さらに、iPhoneやiPadのカメラアプリ使用時にDigital Crownを押すことで離れた場所から撮影操作ができる「カメラリモート」や、より高音質でコンテンツを録音できる「スタジオ品質の音声録音」といったクリエイター向けの機能も搭載。このほか、大音量の騒音からユーザーの耳を守る「大きな音の低減」、ユーザーの好みを学習して音量を自動調整する「パーソナライズされた音量」、首の動きでSiriに応答できる「Siriへの応答」にも対応する。

（文＝リアルサウンド編集部）