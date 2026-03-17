明日の『ばけばけ』“ヘブン”トミー・バストウ、“司之介”岡部たかしと秘密を共有
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第24週「カイダン、カク、シマス。」（第118回）が3月18日に放送される。
【写真】ヘブンと対面する錦織の弟・丈
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第118回あらすじ
ヘブンと自分は同じだと話す司之介（岡部たかし）。共感したヘブンは、司之介に本心を打ち明ける。そして2人は秘密を共有する仲間となった。家ではトキが子どもたちと遊びながらヘブンの帰りを待っていた。そこに丈（杉田雷麟）が訪れる。司之介はヘブンの秘密を守るため丈を仲間に引きこもうと画策する。
ヘブンと司之介、そして丈は、ヘブンの秘密と家族の幸せを守るために動き出す。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】ヘブンと対面する錦織の弟・丈
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
ヘブンと自分は同じだと話す司之介（岡部たかし）。共感したヘブンは、司之介に本心を打ち明ける。そして2人は秘密を共有する仲間となった。家ではトキが子どもたちと遊びながらヘブンの帰りを待っていた。そこに丈（杉田雷麟）が訪れる。司之介はヘブンの秘密を守るため丈を仲間に引きこもうと画策する。
ヘブンと司之介、そして丈は、ヘブンの秘密と家族の幸せを守るために動き出す。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」