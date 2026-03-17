

JR武蔵野線「東浦和駅」から徒歩約1分。かつて地域のシンボルだった「伊勢丹 アイ・プラザ東浦和店」の跡地に、新たな都市型ショッピングモールが誕生します。2026年3月28日（土）にグランドオープンとなる「イオンタウン東浦和」のコンセプトは「ウエルネス・ステーション」。深夜25時まで営業するスーパー「マルエツ」をはじめ、人気の「バーガーキング」や「プロント」、さらに駅前ニーズに応える「メディカルモール」など多彩な22店舗が集結します。ちょうど見沼田んぼの桜が満開を迎える時期の開業。駅利用者や周辺住民の生活はどう変わるのか、注目のテナント構成や利便性のポイントを解説します。

「イオンタウン東浦和」はどこにできる？

近隣地図と広域地図

JR武蔵野線「東浦和駅」から徒歩約1分。長年にわたり地域の生活拠点として親しまれてきた「伊勢丹 アイ・プラザ東浦和店」跡地というなじみあるロケーションに誕生する、都市型ショッピングセンター「イオンタウン東浦和」。

見沼田んぼの桜回廊・イメージ（画像：Pixta）

周辺は落ち着いた雰囲気の街並みが広がっており、東浦和駅から徒歩約10分の「見沼田んぼの桜回廊（見沼代用水）」は、総延長20キロを越えるお花見スポットとして人気があります。駅前でのショッピングと併せて、豊かな自然を楽しむお出かけコースとしてもおすすめです。

コンセプトは「ウエルネス・ステーション」

室内イメージ

「イオンタウン東浦和」は鉄骨造4階建てで、延床面積は約5,745平方メートル。コンパクトながらも、日々の暮らしに不可欠な機能を凝縮し「食」「ウエルネス」「コミュニティ」を提供する、現代のニーズに合わせた新たな「ウエルネス・ステーション」となることをコンセプトに掲げています。

4階クリニックモール「メディカルセンター東浦和」に入居予定の主な医療機関

今回の開業で特筆すべきは、単なる物販施設にとどまらない「ウエルネス」への徹底したこだわり。内科や整形外科など複数の診療科を備えた「メディカルセンター東浦和」を配置し、24時間営業のフィットネスやピラティススタジオ、調剤薬局併設のドラッグストアも揃います。これは、仕事帰りの通院やトレーニングを日常の動線に組み込みやすくする「タイムパフォーマンス（タイパ）」と「健康維持」の両立を狙った戦略と言えるでしょう。駅徒歩1分の好立地に加え、武蔵野線沿線は住宅街としての人気も高いエリア。共働き世代からシニア層まで幅広い世代のQOL（生活の質）を向上させる、新たな駅前モデルの先行事例となりそうです。

深夜25時まで営業の「マルエツ」など、注目の22店舗が集結

青果売り場にはカットフルーツや簡便野菜、デリカ・ベーカリーでは手作りおにぎりや日替り弁当など、すぐ食べられる商品を豊富に品ぞろえ

1階の核店舗として出店する「マルエツ イオンタウン東浦和店」は、朝9:00〜深夜25:00まで営業。出来たてのデリカや即食商品を充実させるほか、地元農家の野菜を取り扱う「農家さんの直売所」コーナーも設置します。駅利用者にとっては、帰宅時間が遅くなっても新鮮な食材や惣菜を手に取れる、心強い存在となるはずです。

上段：「プロント」、下段「大戸屋ごはん処」「バーガーキング」

また、飲食テナントとして「プロント」「バーガーキング」「大戸屋ごはん処」が出店します。

おなじみの店舗が出店

さらに、眼鏡の「Zoff」やヘアカットの「QBハウス」、クリーニング、学習塾、英会話教室、そろばん教室など、日常的に利用したいサービスがワンストップで揃っています。

屋外のテラスイメージ

屋外には、開閉式の日よけを備えた開放的なテラス席も設けられるため、テイクアウトしたメニューを楽しんだり、待ち合わせをしたりと、街のコミュニティ空間としても活用しそうです。

フロアガイドと専門店一覧（3月6日現在）

「イオンタウン東浦和」には、さいたま市初出店7店舗、商業施設初出店１店舗、イオンタウン初出店８店舗を含む22店舗が出店を予定しています。

フロアガイド

専門店一覧（3月6日現在）

【施設概要】

イオンタウン東浦和

SC名称：イオンタウン東浦和

所在地：埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目1-6

開店日：2026年3月28日（土）AM9:00

営業時間：マルエツ 9:00〜25:00、専門店は店舗により異なる

駐車台数：22台

駐輪台数：43台

仕事帰りやお出かけの合間に、ふらっと立ち寄れる利便性が魅力の「イオンタウン東浦和」。健康と食を支える新しい駅前拠点を、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

（画像：イオンタウン・マルエツ）

鉄道チャンネル編集部

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