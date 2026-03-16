TBS『クレイジージャーニー』4月から深夜枠に移動 バナナマン設楽が発表 初回は4・6放送「より刺激が強くなってる！」
TBS系『クレイジージャーニー』（毎週月曜 後10：00）が、4月から毎週月曜午後11時56分の枠に移動することが明らかになった。16日放送の同番組で、MCの設楽統（バナナマン）が発表した。新しい枠での初回放送は4月6日。
【全身ショット】ウエストがキュッ！ブルーのワンピ姿を披露した小池栄子
同番組は、独自の視点やこだわりを持って世界・日本を巡る“クレイジージャーニー”たちがその特異な体験を語る、伝聞型紀行バラエティー。16日放送の2時間スペシャルでは、地球上で最も過酷なクレイジースポーツである「アドベンチャーレース」のカナダ大会に、鬼軍曹・田中正人が参戦。さらにアマゾン料理人・太田哲雄がペルーの究極の食材を使った極秘料理を公開と、ジャーニーたちのクレイジーな生き様を放送した。
番組の最後に、MCの設楽が「視聴者の皆さまに大事なお知らせがございます！『クレイジージャーニー』は11年放送してきましたが、このたび、枠をお引越しして、月曜日のよる11時56分から毎週1時間の放送になります！」と発表した。
同じくMCの小池栄子からも「ファンの方はホッとしてくれたかな!?もともとは深夜に放送していた番組なので、そこにまた戻るという形です！」とコメントがあった。さらに設楽から「今後も世界を飛び回るクレイジーなジャーニーの姿をお届けします！」と伝えた。
先日、深夜枠第1弾の収録が行われ、収録後に小池は「放送時間が10時台になって、ほっこりする内容が増えて、そっちに慣れていたから、久しぶりの深夜の内容は精神的に響くものがあって、“こんなにディープな内容だった”なって思い出した！より刺激が強くなってる！」と、クレイジー度がアップした内容に驚いた様子。設楽も「ボディブローのように効いてくる内容だった！ おもしろいので見てください！ 『クレイジージャーニー』は続きますので、これからもよろしくお願いします」と、深夜でも変わらぬ番組の魅力を語った。
深夜枠に移動してからも、番組最多出演の裏世界ジャーナリスト・丸山ゴンザレスをはじめ、奇界遺産フォトグラファー・佐藤健寿、南アフリカ政府公認サファリガイド・太田ゆか、呪物研究家・田中俊行ら人気ジャーニーが引き続き登場。お引越し後、第一弾の放送では拷問器具収集家といった未知の世界を紹介する新たなジャーニーが登場。ますます過激に深化した『クレイジージャーニー』を届ける。
【全身ショット】ウエストがキュッ！ブルーのワンピ姿を披露した小池栄子
同番組は、独自の視点やこだわりを持って世界・日本を巡る“クレイジージャーニー”たちがその特異な体験を語る、伝聞型紀行バラエティー。16日放送の2時間スペシャルでは、地球上で最も過酷なクレイジースポーツである「アドベンチャーレース」のカナダ大会に、鬼軍曹・田中正人が参戦。さらにアマゾン料理人・太田哲雄がペルーの究極の食材を使った極秘料理を公開と、ジャーニーたちのクレイジーな生き様を放送した。
同じくMCの小池栄子からも「ファンの方はホッとしてくれたかな!?もともとは深夜に放送していた番組なので、そこにまた戻るという形です！」とコメントがあった。さらに設楽から「今後も世界を飛び回るクレイジーなジャーニーの姿をお届けします！」と伝えた。
先日、深夜枠第1弾の収録が行われ、収録後に小池は「放送時間が10時台になって、ほっこりする内容が増えて、そっちに慣れていたから、久しぶりの深夜の内容は精神的に響くものがあって、“こんなにディープな内容だった”なって思い出した！より刺激が強くなってる！」と、クレイジー度がアップした内容に驚いた様子。設楽も「ボディブローのように効いてくる内容だった！ おもしろいので見てください！ 『クレイジージャーニー』は続きますので、これからもよろしくお願いします」と、深夜でも変わらぬ番組の魅力を語った。
深夜枠に移動してからも、番組最多出演の裏世界ジャーナリスト・丸山ゴンザレスをはじめ、奇界遺産フォトグラファー・佐藤健寿、南アフリカ政府公認サファリガイド・太田ゆか、呪物研究家・田中俊行ら人気ジャーニーが引き続き登場。お引越し後、第一弾の放送では拷問器具収集家といった未知の世界を紹介する新たなジャーニーが登場。ますます過激に深化した『クレイジージャーニー』を届ける。