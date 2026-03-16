鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」第８話が１５日に放送された。残り２話。

幸後一香（戸田恵梨香）の正体が、早瀬陸（松山ケンイチ→鈴木亮平）の妻早瀬夏海（山口紗弥加）が成り代わっていたことが明らかになった。また本物の刑事儀堂歩（鈴木亮平）が、覚悟を決めた夏海一香（戸田恵梨香２役）と早瀬儀堂（鈴木亮平２役）をかばって落命していたことも判明した。

合六亘（北村有起哉）の陰謀に逆らえなかった経緯など、第１話から張られていた伏線やヒントが怒涛回収された。

謎の中核がほぼ判明する中で、第１話から登場し「重要人物か」と目されていた、合六の恐怖メシ会のテーブル両サイド席、菊池（塚地武雅）とサングラス男・玉名幸則（青木伸輔）の謎は、なぜか明かされなかった。

塚地が放送前にＸで「今週も怒涛の展開！そして…私、菊池は出るのか？出ないのか？何か喋るのか？喋らないのか？何か食べるのか？食べないのか？」と投稿していたが、登場しなかった。

いつもメシを食べているだけの意味深出演に注目が集まっていたが…どうも陰謀や事件の本線と絡んでこない雰囲気が漂いはじめた。

本当のラスボス、警察の潜入捜査、重要人物がリブートしているなどの説も消しきれないが…最終回、早瀬儀堂に味方しそうな霧矢直斗（藤澤涼架）によって、悪党一味のザコとして埋められる説も浮上している。