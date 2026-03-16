中国は日本時間2026年3月15日から16日にかけて、太原衛星発射センターと酒泉衛星発射センターからロケットを相次いで打ち上げ、地球観測衛星「遥感50号02星」と商業衛星8機をそれぞれ所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：長征6号改（遥感50号02星）

・ロケット：長征6号改（Long March 6A）

・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月15日 22時22分

・発射場：太原衛星発射センター（中国）

・ペイロード：遥感50号02星（Yaogan 50-02）

中国航天科技集団（CASC）の発表によると、遥感50号02星は同集団傘下の中国空間技術研究院（五院）が開発した地球観測衛星で、国土調査、農作物の作柄推定、防災減災などの分野で使用されます。

長征6号改は同集団の上海航天技術研究院（八院）が開発した2段式ロケットで、中国初の固体ブースターと液体燃料コアを組み合わせた「固液捆綁」型です。高度700kmの太陽同期軌道に4.5トン以上の打ち上げ能力を持ち、単機から複数機まで多様な搭載方式に対応しています。今回の打ち上げは長征シリーズ通算633回目の飛行となりました。

なお、同シリーズの01星は今年1月13日に同じ長征6号改を使って太原から打ち上げられており、02星はわずか2か月での後続打ち上げとなりました。

打ち上げ情報：快舟11号（商業衛星8機）

・ロケット：快舟11号（Kuaizhou 11）遥七

・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月16日 13時12分

・発射場：酒泉衛星発射センター（中国）

・ペイロード：商業衛星8機

新華社の報道によると、快舟11号に搭載されていた商業衛星8機は以下の通りです。

・鈞天一号04A衛星

・東坡11号衛星

・東坡12号衛星

・東坡16号衛星

・馭星三号05星

・馭星三号06星

・微瞳一号01星

・西光壹号06星

快舟11号は中国航天科工集団（CASIC）傘下のExPace社が開発した3段式固体燃料ロケットで、低軌道に約1500kg、高度700kmの太陽同期軌道に約1000kgの打ち上げ能力を持ちます。直径2.2m、打ち上げ時質量は約78トンで、移動式発射台（TEL）から短時間で打ち上げられるのが特徴です。今回は快舟11号として5回目の打ち上げとなりました。

中国では2026年1月の春節（旧正月）や3月上旬の全国人民代表大会（全人代）の影響から、2月12日の打ち上げを最後に約1か月にわたって打ち上げが途絶えていましたが、3月13日以降は連日の打ち上げが続いており、年間の打ち上げペースが本格的に加速しています。

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【▲ 太原衛星発射センターから夜間に打ち上げられる「長征6号改」ロケット。（Credit: 尚宇航 / CASC）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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