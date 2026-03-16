【BLEACH】破⾯篇突⼊！ スペシャルビジュアル第3弾他新情報公開
TV アニメ『BLEACH』の軌跡を振り返る特別企画「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」が、第3弾となる「破⾯篇」に突⼊。スペシャルビジュアル第3弾が公開された。また「破⾯篇」のアニメ無料配信情報やOPED映像などが続々と公開された。
＞＞＞スペシャルビジュアル第3弾をチェック！（写真4点）
『週刊少年ジャンプ』で連載され、シリーズ累計発⾏部数は1億3000万部を超えるなど、完結後も世界中で根強い⼈気を誇る剣戟バトルアクションコミック『BLEACH』。最終章『千年⾎戦篇』のTVアニメが2022年10⽉より放送開始となり、2024年10⽉には第3クール「相剋譚」が放送され⼤熱狂となった。そして、2026年7⽉よりついに最終クール「禍進譚」が放送開始となる。
「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」とは、これまでのシリーズを各篇ごとに振り返る特別企画。原作・久保帯⼈先⽣が描いた歴代の⿊崎⼀護が連なるイラストを、アニメイラストとして新たに描き連ねるスペシャルビジュアルの公開を⽪切りに、TVアニメ『BLEACH』公式YouTubeチャンネルでのアニメ無料配信や歴代OP＆ED映像の公開、各篇のメインキャストを集めた座談会インタビュー動画の公開など盛りだくさんでお届けしている。
そんな「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」が、第3弾となる「破⾯篇」に突⼊。「死神代⾏篇」「⼫魂界篇」に連なるスペシャルビジュアル「破⾯篇」を公開した。
さらに、『BLEACH』アニメ公式YouTubeチャンネルにて、破⾯篇の始まりである第110話を期間限定で無料公開。破⾯篇のアニメ本編ほか、YUIが歌う『Rolling star』などの歴代OP＆ED映像も順次公開予定となっている。
第3弾ビジュアルは、原作・久保帯⼈先⽣が描いた歴代の⿊崎⼀護が連なるイラストを、アニメイラストとして新たに描き連ねた第3弾。久保先⽣のイラストのその先となる「無⽉」形態の⼀護も登場。死神代⾏消失篇以降のビジュアルにもご期待を。
そして、アニメ公式YouTubeチャンネルにて、3⽉21⽇（⼟）20：00 より110話〜310話までの期間限定無料配信やOP＆ED映像の公開、キャストインタビュー動画などを順次展開。破⾯篇の始まりである第110話「代⾏業再開！恐怖の転校⽣」については、先⾏してアニメ公式YouTubeチャンネルにて期間限定無料配信中だ。
さらに、YUI の『Rolling star』にはじまり、Aqua Timezの『ALONES』やASIAN KUNG-FU GENERATIONの『アフターダーク』など、破⾯篇〜死神代⾏消失篇までのOP＆ED映像・全27曲も、2026年3⽉16⽇（⽉）20：00 より順次公開される。
（C）久保帯⼈／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ
＞＞＞スペシャルビジュアル第3弾をチェック！（写真4点）
『週刊少年ジャンプ』で連載され、シリーズ累計発⾏部数は1億3000万部を超えるなど、完結後も世界中で根強い⼈気を誇る剣戟バトルアクションコミック『BLEACH』。最終章『千年⾎戦篇』のTVアニメが2022年10⽉より放送開始となり、2024年10⽉には第3クール「相剋譚」が放送され⼤熱狂となった。そして、2026年7⽉よりついに最終クール「禍進譚」が放送開始となる。
そんな「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」が、第3弾となる「破⾯篇」に突⼊。「死神代⾏篇」「⼫魂界篇」に連なるスペシャルビジュアル「破⾯篇」を公開した。
さらに、『BLEACH』アニメ公式YouTubeチャンネルにて、破⾯篇の始まりである第110話を期間限定で無料公開。破⾯篇のアニメ本編ほか、YUIが歌う『Rolling star』などの歴代OP＆ED映像も順次公開予定となっている。
第3弾ビジュアルは、原作・久保帯⼈先⽣が描いた歴代の⿊崎⼀護が連なるイラストを、アニメイラストとして新たに描き連ねた第3弾。久保先⽣のイラストのその先となる「無⽉」形態の⼀護も登場。死神代⾏消失篇以降のビジュアルにもご期待を。
そして、アニメ公式YouTubeチャンネルにて、3⽉21⽇（⼟）20：00 より110話〜310話までの期間限定無料配信やOP＆ED映像の公開、キャストインタビュー動画などを順次展開。破⾯篇の始まりである第110話「代⾏業再開！恐怖の転校⽣」については、先⾏してアニメ公式YouTubeチャンネルにて期間限定無料配信中だ。
さらに、YUI の『Rolling star』にはじまり、Aqua Timezの『ALONES』やASIAN KUNG-FU GENERATIONの『アフターダーク』など、破⾯篇〜死神代⾏消失篇までのOP＆ED映像・全27曲も、2026年3⽉16⽇（⽉）20：00 より順次公開される。
（C）久保帯⼈／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優