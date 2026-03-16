ミャクミャクの1st写真集4.13発売決定 沖縄の光と風のなかで新たな魅力が引き出される！
大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの1stグラビア写真集『I myaku you.』（撮影：てんてん 監修：2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス）が、4月13日にフェリシモ出版より発売されることが決定した。
【写真】ミャクミャクが沖縄へバカンス！ 1stグラビア写真集カットギャラリー
本著は、ミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだ渾身の一冊。タイトルである「I myaku you.」には、“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい“という意味を込めている。
2025年の大役を務めたミャクミャクが向かったのは、沖縄。青い空と透き通る海に包まれながら、ゆっくりと過ごす2泊3日の小さな旅。ビーチではしゃぐ姿、街をのんびり楽しむ姿、夕暮れにふと見せた表情―。かわいいミャクミャクはもちろん、ちょっとドキッとする瞬間も切り取った、大ボリュームの224ページ。沖縄の光と風のなかで引き出された、ミャクミャクの新しい魅力を感じることができる。
購入者特典として、珠玉のカットでデザインした「フォトカード」を封入予定。
販売店は、フェリシモのショッピングサイトをはじめ、今春オープン予定の2025大阪・関西万博オフィシャルオンラインストア、丸善ジュンク堂書店系列の2025大阪・関西万博オフィシャルストアなど。
ミャクミャクは、初グラビアについて、「とっても楽しかったよ！ これからも色々なことに挑戦していきたいな！」と感想を。タイトルの「I myaku you.」の意味について聞かれ、「見た人みんなをドキドキさせる、つまりこれはミャクミャクからみんなに向けての…えっと…なんだったかな…たくさん教えてもらったんだけどミャクミャクはなんかかわいいなって思ってる！」とコメントしている。
見どころは「ぜんぶだよ。ぜ〜んぶ！」と答えるミャクミャク。撮影に向けて「ぜんぶの目がぜんぶあいてられるように練習したよ」と語る。そして、ファンに向けての一言を聞かれ、「買って」と言葉を寄せている。
ミャクミャクの1st写真集『I myaku you.』は、フェリシモ出版より4月13日発売。定価3960円（税込）。
【写真】ミャクミャクが沖縄へバカンス！ 1stグラビア写真集カットギャラリー
本著は、ミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだ渾身の一冊。タイトルである「I myaku you.」には、“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい“という意味を込めている。
購入者特典として、珠玉のカットでデザインした「フォトカード」を封入予定。
販売店は、フェリシモのショッピングサイトをはじめ、今春オープン予定の2025大阪・関西万博オフィシャルオンラインストア、丸善ジュンク堂書店系列の2025大阪・関西万博オフィシャルストアなど。
ミャクミャクは、初グラビアについて、「とっても楽しかったよ！ これからも色々なことに挑戦していきたいな！」と感想を。タイトルの「I myaku you.」の意味について聞かれ、「見た人みんなをドキドキさせる、つまりこれはミャクミャクからみんなに向けての…えっと…なんだったかな…たくさん教えてもらったんだけどミャクミャクはなんかかわいいなって思ってる！」とコメントしている。
見どころは「ぜんぶだよ。ぜ〜んぶ！」と答えるミャクミャク。撮影に向けて「ぜんぶの目がぜんぶあいてられるように練習したよ」と語る。そして、ファンに向けての一言を聞かれ、「買って」と言葉を寄せている。
ミャクミャクの1st写真集『I myaku you.』は、フェリシモ出版より4月13日発売。定価3960円（税込）。