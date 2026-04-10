高市首相との会談のため、首相官邸に入る自民党の鈴木幹事長（左）と萩生田幹事長代行＝10日午前自民党は10日、第93回党大会を12日に控え、結党70年に合わせた新たな「ビジョン」を発表した。党是の憲法改正について「今後30年のわが国の安全保障を考える上でも、これまでになく死活的に求められている」と強調。皇統の歴史と伝統の継承が「基本的使命であり、多くの国民の希望だ」と位置付けた。ビジョンは、自民が「責任ある